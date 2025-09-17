ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں وکشمیر میں ادب اطفال پر کام کرنا وقت کی اہم ضرورت: پرویز مانوس
پرویز مانوس نے اردو اور پہاڑی زبانوں میں شاعری، افسانہ، اور ترجمہ نگاری کے ذریعے ادبی دنیا میں ایک ممتاز مقام حاصل کیا ہے۔
سرینگر (پرویز الدین) : پرویز مانوس کا شمار جموں و کشمیر کے ان ممتاز ادیب اور شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے قلیل مدت میں ہی ادبی دنیا میں اپنا لوہا منوایا۔ مانوس نہ صرف شاعر، افسانہ نگار، مترجم بلکہ ڈرامہ نویس بھی ہیں۔ اب تک ان کے کئی شعری مجموعے اردو اور پہاڑی زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں اور ان کی تحریروں نے ادبی دنیا میں ایک الگ چھاپ چھوڑ دی ہے۔
پرویز مانوس کی شاعری، ادبی زندگی اور کارناموں سے متعلق ای ٹی وی بھارت کے نامہ نگار نے پرویز مانوس سے ایک خاص بات چیت کی جس میں انہوں نے کہا: ’’میں نے اپنی تحریروں کو ایک خاص صنف تک محدود نہیں رکھا بلکہ زبان کے اعتبار سے بھی میری تخلیق سرحدوں میں قید نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نظم اور غزل کے علاوہ دیگر اصناف میں بھی زور قلم آزمنا پسند کرتا ہوں، پھر اسی اعتبار سے خیالات اور فکر کو پیش کرنے کے لیے زبان کا انتخاب ہو جاتا ہے خواہ وہ اردو ہو یا پہاڑی۔‘‘
ہمہ جہت و ہمہ رنگ شخصیت
پرویز مانوس بیک وقت کئی اصناف پر دسترس رکھتے ہیں۔ کشمیرکے اردو شعرا میں وہ ایک معتبر نام ہے اور انہوں نے افسانے بھی لکھے ہیں اور ترجمہ نگاری میں بھی وہ کمال کا عبور رکھتے ہیں۔
پرویز مانوس نے ڈرامہ نگاری میں بھی طبع آزمائی کی ہے۔ وہ میدان ادب اطفال کے بھی ماہر مانے جاتے ہیں جس میں ان کی بچوں پر نظموں اور کہانیوں کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ اگر پرویز مانوس کی لِسانی جہت کے تعلق سے گفتگو کی جائے تو وہ اس معاملے میں بھی کسی سے پیچھے نہیں۔
مانوس کو اردو، انگریزی، پہاڑی، کشمیری اور پنجابی زبانوں پر دسترس حاصل ہے اور ان میں خامہ فرسائی بھی کرتے ہیں۔ پرویز مانوس کے اب تک چار شعری مجموعے منظرِ عام پر آچکے ہیں جن میں ’’بیتے لمحوں کی سوغات‘‘، ’’موسم اڑان کا‘‘، ’’چاند، لمس، گلاب‘‘ اور زیر نظر مجموعہ ’’فصیل شہر سے‘‘ قابل ذکر ہیں۔
بچوں کے لیے لکھی گئی ان کی شعری تصانیف میں ’’چندا ماما دُور کے‘‘ اہم ہے۔ اس کے علاوہ اردو میں پرویز مانوس کے کئی افسانوی مجموعے اور اردو میں ہی کئی زبانوں کے تراجم پر مبنی کتابیں بھی شامل ہیں، جو اس کثیر الجہت شخصیت کی ادبی خدمات کی غماز ہیں۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران انہوں نے کہا: ’’میری تحریریں کئی زبانوں میں ہیں اور اگر میں ایک ہی زبان میں لکھتا تو شاید مقدار میں مخصوص زبان کا بڑا قلمکار ہوتا، لیکن زبان کا انتخاب میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ خیال کی صورت میں جیسا کوئی جھرنا پھوٹتا ہے حوبحو میں اسی طرح سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں۔‘‘
صنف کے انتخاب سے متعلق ایک سوال کے جواب میں پرویز مانوس نے کہا کہ ’’جو کوئی احساس کسی چیز کو دیکھ کر میرے اندر ابھرتا ہے یا کوئی خیال پختہ ہوتا تو اسی حساب میں وہ اپنی صنف میں متعین کرتا ہوں، پھر وہ اسی صنف میں باہر آتا ہے۔ ہاں پھر اس صنف کی تکنیک ذہن میں رکھ کر تحریر کرتا ہوں، خواہ وہ عصری حالات واقعات کو یا پھر اور کوئی موضوع۔‘‘
ولادت و ابتدائی تعلیم
پرویز احمد بٹ المعروف پرویز مانوس کا تعلق اصل میں سرینگر ضلع کے چھانہ پورہ سے ہیں۔ جہاں انہوں نے اپنی چوتھی جماعت تک کی تعلیم حاصل کی ہے، باقی تعلیم انہوں نے جموں وکشمیر کے پونچھ ضلع سے حاصل کی، کیونکہ والد سرکاری ملازم ہونے کی وجہ سے جموں وکشمیر کے کئی اضلاع میں تعینات رہے اور آخری پوسٹنگ ان کی ضلع پونچھ میں تھی اور وہیں سے ان کی مزید تعلیم و تربیت ہوئی اور بطور سرکاری استاد بھی پونچھ سے ہی پرویز کی تعیناتی بھی ہوئی۔
پرویز مانوس حساس اور نئی نسل کے بھی شاعر ہیں، اور آج تک کئی کتابیں شائع کرکے اردو زبان وادب کے علاوہ پہاڑی وکشمیری زبانوں میں بھی اپنا ایک اعلیٰ مقام حاصل کیاہے۔ سال 1992میں شعری مجموعہ ’’سوغاتیں‘‘ 1995میں پہلا افسانوی مجموعہ ’’شکارے کی موت‘‘ 1997میں ’’موسم اُڑان کا‘‘ 2004میں ’’چاند لمس گلاب‘‘ 2006 میں ریاستی کلچرل اکیڈمی کی طرف سے انعام یافتہ بچوں کےلئے کہانیوں کا مجموعہ ’’چندا ماما‘‘ 2014میں افسانوی مجموعہ ’’مٹھی بھر چھاؤں‘‘ اور حال ہی میں انکا افسانوی مجموعہ ’’سارے جہاں کا درد‘‘ کے علاوہ بھارت کے مشہور سائنسدان اے پی جے عبد الکلام - جن کو دنیا میزائل مین کے نام سے جانتی ہے اور جو ملک کے صدر بھی رہ چکے ہیں - کی سوانح عمری دی وینگز آف فائر (The Wings Of Fire) کا پہاڑی زبان میں ترجمہ کیا۔
ترجمہ نگاری
عبدالکلام کی کتاب کا پہاڑی میں ترجمہ کرنے کے حوالہ سے انہوں نے کہا کہ اس کتاب کا پہاڑی زبان میں ترجمہ کرکے پہاڑی زبان جاننے والوں کو اَن دیکھی دنیا کی سیر کرانی تھی تاکہ پہاڑوں میں رہ رہے لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے ارد گرد تنگ وادیوں کے علاوہ بھی ایک وسیع وعریض دنیا ہے جہاں ان کی ہی طرح پیدا ہوئے انسان کارہائے نمایا انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ اس کتاب کا ترجمہ کرکے یہ بھی باور کرانا چاہتا تھا کہ پہاڑی لوگ اس کتاب کا مطالعہ کرکے اپنے آپ میں آسمان کو چھولینے کا عزم کریں۔
ادب اطفال
پرویز مانوس نے مزید کہا کہ وہ بچوں پر نظمیں اور کہانیاں بھی لکھ رہے ہیں اور ان کہانیوں اور نظموں پر مبنی مجموعہ بھی شائع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کا ادب لکھنا عام ادب سے ذرا مشکل ہے کیونکہ ان کے ذہن اور سمجھ بوجھ کے اعتبار سے تحریر کرنا پڑتا ہے تاہم ’’بطور استاد مجھے اتنی مشکلات پیش نہیں آتی۔‘‘
انہوں نے کہا کہ ’’جموں وکشمیر خاص کر کشمیر میں ادب اطفال پر بہت کم کام ہو رہا ہے۔ بچوں کے لیے بہت کم تحریریں یا کتابیں منظر عام پر آتی ہیں۔ بچوں کو پڑھنے کے لیے یہاں کچھ خاص مواد موجود نہیں ہے۔‘‘ مانوس کے مطابق ادب کا شعور اسی صورت بچے میں پیدا کیا جا سکتا ہے جب پڑھنے کے لئے ویسے مواد انہیں مہیا کیا جائے۔ ایسے میں وقت کی اہم ضرورت ہے کہ نئی نسل میں ادبی شعور پیدا کرنے کے لیے اطفال ادب پر انفرادی اور سرکاری سطح پر کام کیا جائے۔
پرویز مانوس کو ان کی گراں قدر ادبی خدمات کے اعتراف میں کئی اعزازات اور انعامات سے نوازا گیا ہے۔ انہیں 2007 میں ’’چن مامہ‘‘ کتاب پر اسٹیٹ اکیڈامی سے نوازا گیا،2011 میں بہترین ترجمہ کار کے بطور بھی ایواڈ دیا گیا۔ اسی طرح پہاڑی زبان کے بہترین اسکرپٹ رائٹر کے طور پر بھی انہیں 2014 میں سٹیٹ اکیڈامی ایواڈ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اعزازت کے ساتھ ساتھ 2021 اور 2022 کے لیٹریری ایوارڈ بھی پرویز مانوس کے نام ہیں۔
