ETV Bharat / jammu-and-kashmir
عمر عبد اللہ پریس کلب میں اپنے لوگوں کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے جگہ فراہم کرنے سے انکار کیا: سلیم پنڈٹ
پریس کلب کشمیر کو جگہ فراہم کرنے کے عدالتی حکم کے بعد ادارے نے انتطام و انصرام کیلئے گرانٹ کا بھی مطالبہ کیا ہے۔
Published : September 13, 2025 at 10:07 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر اور لداخ کی ہائی کورٹ کی جانب سے پریس کلب آف کشمیر کو مناسب رہائش فراہم کرنے کے حکم کا استقبال کرتے ہوئے ادارے کے صدر ایم سلیم پنڈت نے ریاستی حکومت پر سنگین الزامات عائد کیے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے وزیر اعلیٰ عمر عبد اللہ پریس کلب میں اپنے لوگوں کو داخل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ادارے کو اپنی پارٹی کے مفادات کے مطابق چلا سکیں۔
انہوں نے کہا کہ میں نے عدالت سے اس وقت رجوع کیا جب عمر عبد اللہ کی زیر قیادت حکومت نے پریس کلب کو جگہ فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میں ایل جی منوج سنہا سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے دائرہ اختیار میں نہیں آتا ہے۔ پریس کلب کو جگہ فراہم کرنے سے انکار عمر عبد اللہ نے کیا اور اسی وجہ سے مجھے ہائی کورٹ سے رجوع کرنا پڑا۔
سلیم پنڈت نے کہا کہ میں پریس کلب کو جگہ فراہم کرنے کے لیے عمر عبد اللہ کو چار خطوط لکھے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اب وہ یہاں الیکشن کی بات کر رہے ہیں، اگر انہیں ادارے سے لگاؤ ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ پہلے جگہ فراہم کریں۔ فی الوقت یہ ادارہ سرینگر کے امیرا کدل علاقے کے ایک ہوٹل سے چلایا جا رہا ہے۔
اسی کے ساتھ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ''ہائی کورٹ نے اپنے اس فیصلے سے ایک طرح سے پریس کلب آف کشمیر کے آئین کو بھی تسلیم کیا ہے اور اس آئین کے مطابق میں ادارے کا تاحیاب سرپرست رہوں گا۔ اگر ایگزیکٹو باڈی تشکیل پاتی ہے تب بھی میں پریس کلب کشمیر کا تاحیاب سرپرست برقرار رہوں گا، وہ اس حد کو نہیں پار کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی پریس کلب میں اپنی ایگزیکٹو باڈی نہیں رکھے گی، کوئی جماعت یہاں اپنے بندوں کو نہیں رکھے گی۔
ایک مقامی ہوٹل میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سلیم پنڈت نے عدالت کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے وادی کے صحافیوں کو انصاف فراہم کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ مستقبل میں کلب کی رکنیت صرف پولیس تصدیق کے بعد دی جائے گی تاکہ صحافیوں میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات دور ہوں۔
انہوں نے پریس کلب آف کشمیر کا ویژن ڈاکیومنٹ بھی پیش کیا، جس میں صحافیوں کی فلاح و بہبود اور ان کی باعزت زندگی پر زور دیا گیا۔ سلیم پنڈت نے صحافیوں پر زور دیا کہ وہ پیشہ ورانہ اصولوں کی پاسداری کریں، وقار کو برقرار رکھیں اور بلیک میلنگ جیسے عمل سے دور رہیں، جو اس پیشے کو بدنام کرتے ہیں۔
خیال رہے کہ اپنے عبوری حکم میں جسٹس جاوید اقبال وانی نے حکومت کو ہدایت دی کہ یا تو کلب کے سابقہ احاطے (پولو ویو، سرینگر) کو بحال کرے یا ایسی متبادل جگہ فراہم کرے جو اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ عدالت نے مزید کہا کہ حکومت درخواست گزار کی عرضداشت کو مؤثر انداز میں مدنظر رکھے۔
ہائی کورٹ نے منڈیمس کی عرضی کو بھی منظور کر لیا اور اگلی سماعت کی تاریخ سات اکتوبر سنہ 2025 مقرر کی۔ درخواست گزار نے کلب کے قیام و انصرام کے لیے پانچ کروڑ روپے کی گرانٹ کی منظوری بھی مانگی، اس دلیل کے ساتھ کہ سنہ 2018 میں سابقہ باڈی کو بھی ایسی گرانٹ دی گئی تھی۔
متعلقہ خبر: جموں و کشمیر ہائی کورٹ کی ہدایت، یو ٹی حکومت پریس کلب آف کشمیر کی متبادل جگہ کی درخواست پر غور کرے
وہیں ایک سوال کے جواب میں پریس کلب کشمیر کے صدر سلیم پنڈت نے کہا کہ پریس کلب کے انتخابات صرف اسی وقت ہوں گے جب ادارہ تمام ضروری سہولیات کے ساتھ مکمل طور پر فعال ہو جائے گا۔
مزید کہا گیا کہ صرف وہی صحافی انتخاب میں حصہ لینے کے اہل ہوں گے جن کا ریکارڈ صاف ستھرا ہو، جن پر کوئی سماج دشمن داغ نہ ہو اور جو بہتر تعلیمی پس منظر رکھتے ہوں۔
انہوں نے مزید بتایا کہ پریس کلب آف کشمیر کے آئین کو جموں و کشمیر حکومت نے باضابطہ طور پر منظور کیا ہے، جس کے لیے لاء ڈپارٹمنٹ اور رجسٹرار آف سوسائٹیز دونوں کی منظوری حاصل کی گئی۔