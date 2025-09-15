ETV Bharat / jammu-and-kashmir
علاقوں میں سیلاب کا پانی ابھی بھی جمع ہے، عوام میں خطرناک یبماریاں پھیلنے کا اندیشہ
جموں وکشمیر میں سیلاب کے بعد کئی علاقوں میں پانی ابھی تک جمع ہے جس کے باعث بیماریاں پھیلنے کا امکان بڑھ گیا ہے۔
Published : September 15, 2025 at 6:00 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): ایک ہفتے سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی ضلع پلوامہ کے کئی رہائشی علاقوں میں سیلاب کا پانی جمع ہے، جس کے باعث عوام میں کافی تشویش پائی جارہی ہے۔ محتلف قسم کی بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہے۔ عوام نے کہا کہ سرکار یا محمکہ صحت کی جانب سے کوئی قدم نہیں اٹھایا جارہا ہے جس سے عوام کو راحت ملے سکے۔
جبکہ لوگوں نے الزام لگایا کہ محمکہ جل شکتی کی جانب سے پینے کا پانی بھی فراہم نہیں کیا جارہا ہے جس سے ان کی مشکلات میں مزید اضافے ہوگیا ہیں۔ جبکہ سیلاب کا پانی جہاں رہائشی علاقوں کے قریب موجود ہے وہی کئی ایسے اسکول ہیں جہاں پر سیلاب کا پانی ابھی بھی موجود ہے جس سے بچوں میں بیماریاں پھیلنے کا امکان ہے۔
اس سلسلے میں رتنی پورہ کے غلام نبی ریشی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب کا پانی جو ہمارے علاقے میں جمع ہے اس سے ہمارے علاقے کے لوگوں بیمار ہونے لگے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ہمارے علاقے میں کوئی ٹیم نہیں آئی جو حالات کا جائزہ لیتے اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں آگاہ کرتے۔
وہیں کاکاپورہ کے نصیر احمد نے بات کرتے ہوئے کہا محمکہ صحت نے فینائل کے کچھ لیٹر ہمیں دیے جس کا چھڑکاؤ ہم نے علاقے کے تین اسکول میں کیا۔ انہوں نے کہا علاقے میں پانی جمع ہے جس سے اب بدبو آرہی ہے جس سے بیماریاں پھیلنے کا خطرہ لاحق ہوگیا ہے لیکن محمکہ صحت خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔
اس سلسلے میں کاکاپورہ کے علی محمد نے بات کرتے ہوئے کہا کہ محمکہ جل شکتی نے سیلاب کے دوران پینے کا پانی سپلائی کیا تھا جبکہ اس وقت دریائے جہلم کا پانی ہمیں سپلائی کیا جاتا ہے جو پینے کے قابل نہیں ہے انہوں نے ضلع انتظامیہ اور محمکہ سے اپیل کی کہ وہ کچھ ماہ تک پینے کا پانی سپلائی کریں تاکہ وہ بیماریوں سے محفوظ رہے۔
جبکہ اس سلسلے میں رتنی پورہ کے محمد یعقوب نے بات کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا جس سے عوام کو فائدہ ہوتا انہوں نے کہا محمکہ صحت کی یا محمکہ جل شکتی کی ٹیمیں یا پر آئی جبکہ زمینی سطح پر انہوں نے جائزہ نہیں لیا۔
مزید پڑھیں: سرینگر قومی شاہراہ پر میوہ کاشتکاروں کا احتجاج
یہ بات قابل ذکر کہ ضلع کے درجنوں دیہات سیلاب سے متاثر ہوئے تھے, درجنوں دیہاتوں میں سیلاب کا پانی گھروں کے اندر داخل ہوا تھا جبکہ زراعت اور باغبانی شعبہ بھی اس سے کافی متاثر ہوا ہے۔