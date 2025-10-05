ETV Bharat / jammu-and-kashmir
راجیہ سبھا کی نشستوں کے تعلق سے این سی سے مشاورت جاری: غلام احمد میر
راجیہ سبھا کی نشستوں سے متعلق ابھی تک کانگریس اور نیشنل کانفرنس میں بات نہیں بن پائی ہے۔
Published : October 5, 2025 at 3:13 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): پردیش کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکریٹری غلام احمد میر نے آج ویری ناگ میں ایک عوامی تقریب کے دوران راجیہ سبھا کی نشستوں سے متعلق جاری سیاسی مشاورت پر اہم بیان دیا۔ میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ راجیہ سبھا کی نشستوں کے لیے نیشنل کانفرنس کے ساتھ مشاورت کا عمل جاری ہے، تاہم اس بارے میں حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد ہی لیا جائے گا۔
غلام احمد میر نے یہ باتیں آج ویری ناگ، اننت ناگ میں "ووٹ چوری کے خلاف دستخطی مہم" کے آغاز کے موقع پر کہی۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں کانگریس کارکنان، نوجوان اور مقامی شہری موجود تھے۔
انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ووٹ چوری ایک سنگین جمہوری جرم ہے جس کے خلاف پورے ملک میں شعور بیداری کی یہ مہم چلائی جا رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ مہم عوام کو اس بات کے لیے بیدار کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ وہ اپنے ووٹ کے حق کا درست استعمال کریں اور کسی بھی غیر جمہوری یا دھاندلی پر مبنی عمل کو برداشت نہ کریں۔
غلام احمد میر نے زور دیتے ہوئے کہا کہ انتخابات کا انعقاد صاف و شفاف ہونا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے تاکہ عوامی اعتماد بحال رہے اور جمہوریت مضبوط ہو۔ انہوں نے الیکشن کمیشن سے اپیل کی کہ وہ آنے والے انتخابات میں شفافیت، غیر جانبداری اور سخت نگرانی کو یقینی بنائے تاکہ ووٹ کی طاقت کا غلط استعمال نہ ہو۔
انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس پارٹی ہمیشہ جمہوری اقدار، شفاف نظام اور عوامی حقِ رائے دہی کے احترام پر یقین رکھتی ہے اور اسی عزم کے تحت آج ویری ناگ سے اس ملک گیر مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔
غلام احمد میر نے آخر میں کہا کہ عوام کو اپنی جمہوری ذمہ داری نبھاتے ہوئے ووٹ کے حق کا درست اور باشعور استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ووٹ ہی عوام کی اصل طاقت ہے اور اسی کے ذریعے ایک مضبوط، شفاف اور انصاف پر مبنی حکومت تشکیل دی جا سکتی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: