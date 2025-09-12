ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پولیس نے کشمیر میں سڑے ہوئے گوشت کی فروخت کے خلاف فلائنگ اسکواڈ تشکیل دے دیا
جموں کشمیر میں سڑے ہوئے اور ناقابل استعمال گوشت کی فروخت کے خلاف پولیس نے اپنی مہم کو تیز کر دیا ہے۔
Published : September 12, 2025 at 12:02 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر پولیس نے کشمیر میں عوامی تحفظ اور صحت کے ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر چھ افراد کے ساتھ ساتھ ان کے اداروں کے خلاف مقدمات درج کیے ہیں۔
ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ انہوں نے ایک فلائنگ اسکواڈ تشکیل دیا ہے جس میں پولیس، سول انتظامیہ اور فوڈ سیفٹی ڈیپارٹمنٹ کے افسران شامل ہیں تاکہ سری نگر بھر میں اچانک معائنہ کیا جا سکے۔
اہلکار نے مزید کہا کہ ان معائنہ کے دوران، سڑا ہوا گوشت برآمد کیا گیا اور پروٹوکول کے مطابق اسے ضبط اور تلف کر دیا گیا ہے۔ یہ چھ مقدمات سری نگر میں درج کیے گئے تھے جہاں سے یہ سڑا ہوے گوشت کی کھیپ برآمد ہوئی تھی۔
حکام نے 31 جولائی کو سری نگر کے مضافات میں سنشائن فوڈز نامی ایک سٹوریج کی سہولت سے 1200 کلو گرام سڑے ہوے گوشت کی کھیپ برآمد کی تھی۔ اس سے پوری وادی میں بغیر لیبل والے اور سڑے ہوئے گوشت کے گھپلے کا انکشاف ہوا۔
پولیس ترجمان نے کہا کہ وہ صحت عامہ کے تحفظ اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں کہ کوئی بھی فرد یا کاروبار شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے والی سرگرمیوں میں ملوث نہ ہو۔
اہلکار نے لوگوں سے چوکس رہنے اور ایسی کسی بھی بددیانتی کی اطلاع قریبی پولیس اسٹیشن یا ہیلپ لائن نمبر کے ذریعے کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ، "قانون کی متعلقہ دفعات کے تحت خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی،"۔
واضح رہے کہ 31 جولائی کو سرینگر کے مضافاتی علاقے، زکورہ، میں ایک کولڈ اسٹوریج سے 1,200 کلوگرام سڑا ہوا گوشت برآمد ہونے کے بعد وادی بھر میں چھاپہ ماری کی گئی، جس کے نتیجے میں 60 کوئنٹل سے زیادہ سڑا اور ناقابل استعمال گوشت ضبط کیا گیا۔ گوشت کی اس مقدار میں ضبطی اور کشمیر بھر میں سڑکوں، ندی نالوں کے کنارے سڑے گوشت اور چکن کی برآمدگی کے متعدد واقعات نے عوام میں خوف و ہراس اور منجمد گوشت سمیت ریستورانوں میں دستیاب غذائی اجناس کے تئیں عدم اعتماد پیدا کر دیا ہے۔
اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے حکام نے بغیر لیبل والی غذائی مصنوعات، خاص کر گوشت، ڈریسڈ چکن کی فروخت پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ حکومتی عہدیداروں نے اس نئے فیصلے کے تحت عوام کی صحت کو یقینی بنانے کے لیے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت سزا کی وارننگ بھی دی ہے، جس میں چھ سال تک کی قید بھی شامل ہے۔
یہ بھی پڑھیں: