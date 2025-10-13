ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سر سبز چراگاہوں میں گاڑیاں چلانا انفلوئنسر کو مہنگا پڑ گیا، بڈگام پولیس نے ایک گروپ کی گاڑیاں ضبط کیں
جموں وکشمیر کے ضلع بڈگام میں انفلوئنسر عماد کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی اور گاڑیاں ضبط کر لی گئی۔
Published : October 13, 2025 at 4:55 PM IST
بڈگام (عارف وانی ): وسطی کشمیر کے بڈگام ضلع میں پولیس نے متعدد گاڑیوں کو ضبط کیا ہے اور ایک ایف آئی آر درج کی ہے۔ یہ ضبطی اس سلسلے میں پیش ائی ہے جب ایک گروپ ضلع کے سر سبز چراگاہوں میں گاڑیاں چلاتے ہوئے ویڈیو شوٹ کر رہے تھے اور بعد میں اسے تمام سماجی رابطے کے پلیٹ فارمز پر اپلوڈ کر دیا جس کے بعد لوگوں نے اس کے خلاف اپنا سخت ردعمل ظاہر کیا۔ محکمے جنگلات نے حرکت میں آکر اس گروپ کے خلاف باضابطہ طور پر ایک ایف آئی آر درج کی اور بعد ازاں ان کی گاڑیوں کو بھی ضبط کیا۔
حکام کے مطابق، یہ واقعہ سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد منظر عام پر آیا۔ جس میں یہ گروپ جس کی سربراہی سوشل میڈیا انفلوئنسر عماد (المعروف عماد کلکس) کو ماحولیاتی طور پر حساس برینوار جنگل میں لاپرواہی سے گاڑیاں چلاتے ہوئے دکھایا گیا۔ جس سے مقامی لوگوں اور ماہرین ماحولیات کی طرف سے ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جس سے محکمہ جنگلات اور ضلعی انتظامیہ نے فوری قانونی کارروائی عمل میں لائی۔
جنگلات کے حکام نے کہا کہ جموں و کشمیر فاریسٹ ایکٹ کے تحت اس علاقے کو سختی سے ایک محفوظ زون کے طور پر درجہ بند کیا گیا ہے، اور غیر مجاز داخلہ یا گاڑیوں کی نقل و حرکت پر پابندی ہے۔ "ہم نے معاملے کو سنجیدگی سے لیا ہے۔ ویڈیو میں نظر آنے والی گاڑیوں کو ضبط کر لیا گیا ہے، اور جنگل کے املاک کو نقصان پہنچانے اور جنگلی حیات کو پریشان کرنے کے الزام میں ملوث افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔
ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ گاڑیوں کو بغیر کسی سرکاری اجازت کے فلم بندی کے لیے جنگل کے اندرون میں لے جایا گیا تھا۔ حکام نے تصدیق کی ہے کہ متعلقہ ماحولیاتی اور جنگلات کے تحفظ کے قوانین کے تحت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ علاقے کے مقامی لوگوں نے سوشل میڈیا مواد کے لیے جنگلاتی علاقوں کے استعمال کے بڑھتے ہوئے رجحان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اس طرح کی کارروائیوں سے نازک ماحولیاتی نظام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔
عہدیداروں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اس طرح کی خلاف ورزیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور جو لوگ اپنے نجی پروموشن کے لیے محفوظ مقامات کا غلط استعمال کرتے ہیں ان پر سخت سزائیں عائد کی جائیں گی معاملہ فی الحال زیر تفتیش ہے۔