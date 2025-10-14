ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سابق حریت کارکن اورجماعتِ اسلامی سے وابستہ شخص کے گھر پر پولیس کا چھاپہ
جموں وکشمیر کے ضلع شوپیاں میں سابق حریت کارکن اورجماعتِ اسلامی سے وابستہ محمد لطیف کے گھر پر چھاپے ماری کی گئی۔
Published : October 14, 2025 at 5:07 PM IST
شوپیان، جموں و کشمیر: (شاہد ٹاک) جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان میں آج صبح جموں و کشمیر پولیس نے مارا۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تلاشی کارروائی انجام دی۔ ذرائع کے مطابق یہ کارروائی امن و امان برقرار رکھنے اور کسی بھی ممکنہ ملک مخالف سرگرمیوں کو روکنے کے مقصد سے انجام دی گئی۔
مقامی لوگوں نے بتایا کہ پولیس کی بھاری نفری زوورہ میں داخل ہوئی اور محمد لطیف نامی شخص کے رہائشی مکان کو گھیرے میں لے لیا۔ اس دوران پولیس اہلکاروں نے مکان کے مختلف حصوں کی تفصیلی تلاشی لی اور کچھ دستاویزات کا جائزہ لیا۔
مزید پڑھیں: فوج سنہ 1988 سے قبضے میں لی گئی 77 کنال اراضی کا معاوضہ ادا کرے: جموں وکشمیر ہائی کورٹ
ذرائع کے مطابق حالیہ چھاپے کو اسی سلسلے کی ایک کڑی سمجھا جا رہا ہے، جس کے تحت سیکیورٹی ایجنسیاں جنوبی کشمیر کے مختلف علاقوں میں سرگرم مشتبہ عناصر پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ان کارروائیوں کا مقصد امن و امان کی صورتحال کو مستحکم بنانا اور کسی بھی ممکنہ تخریبی سرگرمی کا بروقت سدباب کرنا ہے۔