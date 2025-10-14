ETV Bharat / jammu-and-kashmir

سابق حریت کارکن اورجماعتِ اسلامی سے وابستہ شخص کے گھر پر پولیس کا چھاپہ

جموں وکشمیر کے ضلع شوپیاں میں سابق حریت کارکن اورجماعتِ اسلامی سے وابستہ محمد لطیف کے گھر پر چھاپے ماری کی گئی۔

سابق حریت کارکن اورجماعتِ اسلامی سے وابستہ شخص کے گھر پر پولیس کا چھاپہ
سابق حریت کارکن اورجماعتِ اسلامی سے وابستہ شخص کے گھر پر پولیس کا چھاپہ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 14, 2025 at 5:07 PM IST

شوپیان، جموں و کشمیر: (شاہد ٹاک) جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان میں آج صبح جموں و کشمیر پولیس نے مارا۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تلاشی کارروائی انجام دی۔ ذرائع کے مطابق یہ کارروائی امن و امان برقرار رکھنے اور کسی بھی ممکنہ ملک مخالف سرگرمیوں کو روکنے کے مقصد سے انجام دی گئی۔

مقامی لوگوں نے بتایا کہ پولیس کی بھاری نفری زوورہ میں داخل ہوئی اور محمد لطیف نامی شخص کے رہائشی مکان کو گھیرے میں لے لیا۔ اس دوران پولیس اہلکاروں نے مکان کے مختلف حصوں کی تفصیلی تلاشی لی اور کچھ دستاویزات کا جائزہ لیا۔

یہ امر قابلِ ذکر ہے کہ گزشتہ ماہ 30 ستمبر کو قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) کی ایک ٹیم نے بھی شوپیان کے ملڑیرہ علاقے میں چھاپہ مارا تھا۔ اُس کارروائی کے دوران طارق احمد نامی شخص کے مکان کو ضبط کیا گیا تھا۔ طارق احمد کو 2021 میں مبینہ طور پر ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور وہ فی الحال حراست میں ہے۔


مزید پڑھیں: فوج سنہ 1988 سے قبضے میں لی گئی 77 کنال اراضی کا معاوضہ ادا کرے: جموں وکشمیر ہائی کورٹ


ذرائع کے مطابق حالیہ چھاپے کو اسی سلسلے کی ایک کڑی سمجھا جا رہا ہے، جس کے تحت سیکیورٹی ایجنسیاں جنوبی کشمیر کے مختلف علاقوں میں سرگرم مشتبہ عناصر پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ان کارروائیوں کا مقصد امن و امان کی صورتحال کو مستحکم بنانا اور کسی بھی ممکنہ تخریبی سرگرمی کا بروقت سدباب کرنا ہے۔

