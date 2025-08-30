ETV Bharat / jammu-and-kashmir

یو اے پی اے کیس کے تحت جنوبی کشمیر میں رہائشی مکان منسلک

منسلک کیا گیا مکان ارجمند گلزار کے والد کے نام پر درج ہے۔ پولیس کے مطابق ارجمند پاکستان میں مقیم ایک سرگرم ملی تنٹ ہے۔

یو اے پی اے کیس کے تحت جنوبی کشمیر میں رہائشی مکان منسلک
یو اے پی اے کیس کے تحت جنوبی کشمیر میں رہائشی مکان منسلک (تصویر: جے کے پولیس)
August 30, 2025

August 30, 2025

پلوامہ: جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں جموں کشمیر پولیس نے ارجمند گلزار عرف ’حمزہ بھائی‘ کے والد گلزار احمد بٹ کا دو منزلہ رہائشی مکان منسلک کیا۔ سیکورٹی ایجنسیز کے مطابق ارجمند گلزار مطلوب دہشت گرد فہرست میں شامل ہے اور کئی برسوں سے پڑوسی ملک (پاکستان) سے دہشت گردی کے نیٹ ورک کو چلانے کے لیے سرگرم ہے۔

یو اے پی اے کیس کے تحت جنوبی کشمیر میں رہائشی مکان منسلک (ویڈیو: جے کے پولیس)

پولیس بیان کے مطابق یہ کارروائی ہفتہ کو ضلع کے کھربٹ پورہ، رتنی پورہ علاقہ میں کھسرہ نمبر 3082/1645، کہوٹ نمبر 868 پر تعمیر شدہ دو منزلہ رہائشی مکان کو یو اے پی اے (UAPA) ایکٹ 1967 کی دفعہ 25 ، اور دہشت گردی کی دفعہ 5/2 کے تحت مقدمہ نمبر 5/2 کے تحت انجام دی گئی۔ پلوامہ پولیس کے مطابق یہ کارروائی پولیس اسٹیشن، لیتر پلوامہ میں درج 16,17,18, 20, 38, 39,40 UAPA ایکٹ 7/27 IA ایکٹ، 307 IPC کیس کے تحت کی گئی۔

پلوامہ پولیس کے مطابق قرق کیے گئے رہائشی مکان پر ایک بینر چسپاں کیا گیا ہے جس پر مکان کے UAPA ایکٹ 1967 کے U/S 25 سے منسلک کیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے اور مکان کو فروخت/منتقل/لیز پر نہیں دے سکتا نیز اس غیر منقولہ جائیداد کو کوئی بھی نہ خریدے۔

واضح رہے کہ جموں کشمیر خاص کر وادی میں اب تک ملی ٹنٹس یا علیحدگی پسندوں کی غیر منقولہ جائیداد، جن میں رہائشی و تجارتی عمارتیں اور اراضی بھی شامل ہیں، کو منسلک کیا جا چکا ہے۔

