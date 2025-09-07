ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر کے رامسر ویٹ لینڈ میں غیر قانونی شکار کے الزام میں چار ملزمین گرفتار
کشمیر کے رامسر سائٹ ویٹ لینڈ میں غیر قانونی شکار کے الزام میں چار افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
Published : September 7, 2025 at 7:19 AM IST
سرینگر: کشمیر میں ہجرت کرنے والے پرندوں کے سیزن سے پہلے محکمہ جنگلی حیات نے جموں و کشمیر کے رامسر ویٹ لینڈ سائٹ سے چار شکاریوں کو گرفتار کیا ہے۔ ان کے پاس سے شکار کا سامان بھی ضبط کیا گیا ہے۔
ڈپٹی فاریسٹ کنزرویٹر (وائلڈ لائف ویٹ لینڈ کشمیر) الطاف حسین نے ایک بیان میں کہا کہ محکمہ کے اہلکاروں نے گاندربل ضلع کے شالہ بُگ ویٹ لینڈ سے ملزم شکاریوں کے قبضے سے دو کشتیوں سمیت شکار کیے گئے پرندے، زندہ اور استعمال شدہ کارتوس بھی ضبط میں لے لیے۔
رواں سال مہاجر پرندوں کا شکار کرنے والے شکاریوں کی گرفتاری کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اس سال کے شروع میں جنگلی حیات کے اہلکاروں نے بانڈی پورہ ضلع کی ولر جھیل میں بھی چار شکاریوں کو گرفتار کیا تھا۔
حسین نے بتایا کہ چاروں شکاری آبی پرندوں کا شکار کرنے کے مقصد سے ویٹ لینڈ میں داخل ہوئے تھے۔ یہ کارروائی پانچ ستمبر (جمعہ) کو شام 6:30 بجے کے قریب اس وقت کی گئی جب شال باغ رینج کی ایک گشتی ٹیم نے ویٹ لینڈ میں دو کشتیوں کو روکا۔
گرفتار کیے گئے ملزمان محکمہ کی تحویل میں ہیں۔ ان کے قبضے سے دو کشتیوں کے ساتھ شکار کیے گئے پرندے، زندہ کارتوس اور استعمال شدہ کارتوس بھی برآمد ہوئے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ یہ کارروائی تقریباً اندھیرے میں کی گئی۔
شالہ بگ ویٹ لینڈ گاندربل ضلع میں واقع ایک بین الاقوامی اہمیت کا رامسر سائٹ ہے، جو سرینگر شہر سے 18 کلومیٹر دور ہے۔ رامسر انفارمیشن سروس کے مطابق، شالہ بگ کے گیلے علاقوں میں مقامی اور نقل مکانی کرنے والے پرندوں کی 21 سے زائد اقسام رہتی ہیں۔
یہاں پر بہت سے پرندے خطرے سے دوچار ہیں، جن میں اسٹیپی ایگل (اکیلا نیپلینسس)، پلاس فش-ایگل (ہیلیئٹس لیوکوریفس) اور بلیک بیلیڈ ٹرن (اسٹیرنا ایکوٹیکاؤڈا) اور خطرے سے دوچار مشرقی امپیریل ایگل (اکیلا ہیلیکا)، پیلی آنکھوں والا کبوتر (کولمبا ایورسمینی) اور ووڈ سرپ (گیلیناگو نیمریکولا) جیسے اہم پرندے شامل ہیں۔
یہ پرندے جموں و کشمیر میں سردیوں سے پہلے شروع ہونے والے ہجرت کے موسم میں مختلف ممالک سے وادی کشمیر آتے ہیں۔ تاہم، حسین نے کہا کہ ہجرت کرنے والے اور مقامی پرندوں کی انواع کے مسکن کی حفاظت کے مقصد سے گشت اور کمیونٹی چوکسی میں اضافہ کیا گیا ہے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ شام اور صبح کی گشت میں اضافہ کر دیا گیا ہے، خاص طور پر جب ہجرت کرنے والے پرندوں کا موسم قریب آرہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہجرت کرنے والے پرندوں کے شکار کا ارادہ رکھنے والوں کے خلاف وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی۔
