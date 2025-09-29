ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرحدی ضلع اوڑی میں غیر منسلک سڑکوں کو جوڑنے کا کام تیزی سے جاری
جموں وکشمیر کے سرحدی علاقہ اوڑی میں پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کے تحت دور درازعلاقوں میں فیز فور میں کام جاری ہے۔
Published : September 29, 2025 at 2:29 PM IST
بارہمولہ(کوثر عرفات): پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کے تحت جہاں وادی کے مختلف اضلاع میں دور افتادہ علاقوں میں سڑک بنائی جاتی ہے۔ وہیں اس ضمن میں شمالی کشمیر کے سرحدی علاقہ اوڑی کے دور دراز علاقوں میں متعلقہ محکمہ پی ایم جی ایس وے فیز فور میں کام کر رہی ہے۔
پی ایم جی ایس وے اوڑی کے ایگزیکٹو انجینئر سجاد حسین نے کہا کہ اوڑی ایک وسیع علاقہ ہے اور زیادہ تر رابطہ سڑکیں پہاڑوں پر ہے لیکن ہمارا کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم نے کم سے کم 6 اسکیمز شروع کی ہے جو تقریبا 44 کروڑوں کی لاگت پر ہے اور ہم اس میں 19 کلومیٹر سڑک بنا رہے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ مزید ہم نے پی ایم جی ایس وے فیز فور میں 40 ڈی پی آر مکمل کیے ہے اور ہم اس میں 100 کلومیٹر سڑک بنانے والے ہے اور یہ بھی فیز فور میں مکمل کیا جائے گا۔
موصوف نے مزید کہا کہ ہم جو بھی سڑک بناتے ہے اس کا مقصد ٹرافک کے لے ہوتا ہے اور اس سڑک کو جب بنایا جاتا ہے تو ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ اوڑی ایک باڈر علاقہ ہے اور پی ایم جی ایس وے کی جانب سے جو رابطہ سڑکیں بنائی جاتی ہے اس سے عوام کو سہولیت فراہم ہوگی اور جو بھی غیر منسلک بستیاں ہے ہم ان کو جوڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے گزشتہ سالوں سے اوڑی کے مختلف علاقوں میں کافی کام کیا ہے اور سرکار کے ساتھ ساتھ بارہمولہ انتظامیہ کے تعاون سے اور کام جاری ہے اور کوشش یہ ہے کہ اوڑی کی عوام کو راحت ملے۔
سجاد حسین کے مطابق اوڑی کے چند علاقے ایسے ہے جہاں پر اکثر و بیشتر سلائیڈ آتے ہے اور ان علاقوں میں بھی ہم اپنے ماہر انجینئر اور دیگر ٹیموں کے ساتھ سڑک بناتے ہے اور مسلسل کوشش ہوتی ہے کہ عوام کو کسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے