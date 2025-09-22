پی ایم کو قوم سے اپنے خطاب میں جموں و کشمیر کی مکمل ریاست کا درجہ دینے پر بات کرنی چاہیے تھی،فاروق عبداللہ

ETV Bharat / jammu-and-kashmir

عبداللہ نے کہا کہ پی ایم مودی کو قوم سے خطاب میں جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی پر بات کرنی چاہئے تھی۔

این سی کے صدر فاروق عبداللہ
این سی کے صدر فاروق عبداللہ (Image Source: ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 22, 2025 at 3:31 PM IST

سری نگر: نیشنل کانفرنس (این سی) کے صدر فاروق عبداللہ نے پیر کو کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو قوم سے اپنے خطاب میں جموں و کشمیر کی ریاست کا درجہ بحال کرنے کی بات کرنی چاہئے تھی۔

مودی نے اتوار کی شام قوم سے اپنے خطاب میں لوگوں کو جی ایس ٹی اصلاحات کے فوائد کی وضاحت کی۔ نظرثانی شدہ جی ایس ٹی کی شرحیں پیر سے لاگو ہوئیں۔ عبداللہ نے یہاں نامہ نگاروں سے کہا، ’’آپ جی ایس ٹی کی بات کر رہے ہیں، بہتر ہوتا اگر آپ (مودی) اپنی تقریر میں ہماری ریاست کی بات کرتے۔

یہ پوچھے جانے پر کہ کیا این سی کو سپریم کورٹ سے ایک سازگار فیصلے کی توقع ہے، جہاں اس معاملے پر ایک عرضی اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں سماعت کے لیے درج ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ جموں و کشمیر کے ہر شہری کو امید ہے کہ ریاست کا درجہ بحال ہو جائے گا۔

انہوں نے کہا، "صرف این سی ہی نہیں، بلکہ سب کو امید ہے کہ ہمیں اپنی ریاست کا درجہ واپس مل جائے گا۔" جب جے کے ایل ایف کے چیئرمین یاسین ملک کے معاملے کے بارے میں پوچھا گیا تو فاروق عبداللہ نے کہا کہ یہ عدالت کو فیصلہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 'فیصلہ عدالتیں کرتی ہیں، عدالت فیصلہ کرے گی، اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں'۔

ملک، جو کہ دہشت گردی کی فنڈنگ ​​کے ایک مقدمے میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں، کو فروری 2019 میں گرفتار کیا گیا تھا اور انہیں کئی مقدمات کا سامنا ہے، جن میں روبایا سعید کے اغوا اور 1990 میں راولپورہ میں ہندوستانی فضائیہ کے اہلکاروں پر حملے سے متعلق مقدمات شامل ہیں۔

عبداللہ نے جموں و کشمیر میں حکمرانی کے نظام کو "استرے کی نوک پر چلنے" سے تعبیر کیا۔ انہوں نے کہا، "...لیکن ہمیں اس پر چلنا ہے اور ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔" اے اے پی ایم ایل اے مہراج ملک کی حراست کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں، این سی صدر نے کہا کہ ڈوڈہ ایم ایل اے کی جانب سے استعمال کی گئی زبان غیر مناسب تھی، لیکن پی ایس اے کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج کرنا غلط تھا۔

عبداللہ نے کہا، "ملک نے جو الفاظ استعمال کیے وہ نامناسب تھے۔ ایک افسر کے خلاف ایسی زبان غیر پارلیمانی تھی۔ لیکن پی ایس اے بھی غلط تھا۔ وہ اسے بات چیت کے ذریعے حل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔" تاہم، انہوں نے کہا کہ منتخب حکومت کو پی ایس اے اٹھانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا، "ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے؛ یہ لیفٹیننٹ گورنر کے پاس ہے۔"

