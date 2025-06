ETV Bharat / jammu-and-kashmir

پی ایم مودی آج جموں و کشمیر میں دنیا کے سب سے اونچے ریلوے برج کا افتتاح کریں گے، وندے بھارت ٹرین کو ہری جھنڈی دکھائیں گے - PM MODI TO INAUGURATE CHENAB BRIDGE

چناب ندی پربنا سب سے اونچا برج ( PM Modi X Handle )

Published : June 6, 2025 at 8:01 AM IST | Updated : June 6, 2025 at 11:06 AM IST

پی ایم مودی کے دورے سے متعلق جانکاری دیتے ہوئے نمائندہ محمد اشرف گنائی (ETV Bharat) جموں: وزیر اعظم نریندر مودی آج چھ جون بروز جمعہ جموں و کشمیر کے دورے پر ہوں گے۔ ان کے دورے کو بہت اہم سمجھا جا رہا ہے کیونکہ پی ایم آپریشن سندور کے بعد پہلی بار جموں و کشمیر پہنچ رہے ہیں۔ جس کی وجہ سے یہاں سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں، جموں و کشمیر میں آج سے ترقی اور رابطے کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ پی ایم مودی آج دریائے چناب پر بنے دنیا کے سب سے اونچے ریلوے پل اور ملک کے پہلے کیبل اسٹے انجی پل کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم یہاں کل 46 ہزار کروڑ روپے کے پروجیکٹ عوام کے لیے وقف کریں گے۔ اس پل کے ساتھ ہی پی ایم مودی کٹرا سے سرینگر تک وندے بھارت ٹرین کو بھی ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ اب تک موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق، پی ایم مودی صبح تقریباً 11 بجے تک دنیا کے سب سے اونچے پل کا افتتاح کریں گے۔ یہ پل پیرس کے ایفل ٹاور سے بھی اونچا ہے۔ اس پل کی تعمیر پر تقریباً 1500 کروڑ کی لاگت آئی ہے۔ ایک گھنٹے بعد دوپہر 12 بجے پی ایم مودی کٹرا سے سرینگر کے لیے دو وندے بھارت ٹرینوں کو ہری جھنڈی دکھائیں گے۔ وہیں ریلوے نے کہا کہ ادے پور-سرینگر-بارہمولہ ریلوے لنک پروجیکٹ کی کل لمبائی تقریباً 272 کلومیٹر ہے۔ اور اس کی تعمیر میں 43 ہزار کروڑ سے زیادہ خرچ ہوئے ہیں۔ اس منصوبے میں 36 سرنگیں اور 943 پل بھی شامل ہیں۔

دنیا کا سب سے اونچا ریل برج ریلوے کے وزیر اشونی وشنو نے بتایا کہ دریائے چناب پر بنایا گیا ایک کلومیٹر سے زیادہ طویل ریلوے برج تقریباً 359 میٹر کی بلندی پر ہے جو ایفل ٹاور سے 35 میٹر اونچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پل 260 کلومیٹر فی گھنٹے کی ہوا اور زلزلہ زدہ زون وی برداشت کر سکتا ہے۔ اس کی تعمیر میں تقریباً 27000 میٹرک ٹن اسٹیل استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی لمبائی 1315 میٹر ہے۔ یہ منصوبہ اگست 2004 میں شروع کیا گیا تھا۔ آئیے وندے بھارت پر ایک نظر ڈالتے ہیں کٹرہ سے سرینگر تک چلنے والی وندے بھارت ٹرین میں ہائی ٹیک سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ اب کرایہ کی بات کرتے ہیں۔ چیئر کار کا کرایہ تقریباً 715 روپے رکھا گیا ہے۔ ساتھ ہی ایگزیکٹیو کلاس کا کرایہ تقریباً 1320 روپے ہے۔ وندے بھارت ٹرین میں اینٹی فریزنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہیٹنگ سسٹم سب زیرو حالات میں بھی دستیاب ہوگا۔ سیٹوں کی بات کریں تو وہ 360 ڈگری تک گھومنے والی ہیں۔ ہر سیٹ پر یو ایس بی چارجنگ پوائنٹس دستیاب ہوں گے۔ اس وندے بھارت ٹرین میں ویجیٹیرین کے علاوہ کچھ مزیدار پکوانوں کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ کٹرا اور سرینگر کے درمیان چلنے والی وندے بھارت ٹرین ہفتہ، سات جون سے عام لوگوں کے لیے چلے گی۔ یہ ٹرین ایک دن میں چار چکر لگائے گی۔ اس ٹرین کا واحد سٹاپ بنیہار میں بنایا گیا ہے۔ مزید پڑھیں: پی ایم مودی 6جون کو کریں گے وندے بھارت ٹرین کا افتتاح

Last Updated : June 6, 2025 at 11:06 AM IST