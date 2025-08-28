ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں میں تاوی ندی کی تباہ کن طغیانی، لوئر ڈوواڈہ سیدھرا کی گوجر بستی ملبے تلے دب گئی - JAMMU KASHMIR FLOOD

جموں میں سیلاب سے کئی خاندان بری طرح متاثر ہوئے ہیں، جن میں اب ان کی روٹی روزی کا واحد ذریعہ جانور بھی بہہ گئے۔

جموں میں تاوی ندی کی تباہ کن طغیانی، لوئر ڈوواڈہ سیدھرا کی گوجر بستی ملبے تلے دب گئی
جموں میں تاوی ندی کی تباہ کن طغیانی، لوئر ڈوواڈہ سیدھرا کی گوجر بستی ملبے تلے دب گئی (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 28, 2025 at 6:11 PM IST

3 Min Read

جموں(محمد اشرف گنائی) : جموں و کشمیر میں گزشتہ دنوں ہونے والی شدید بارشوں نے تباہی مچا دی۔ بارش کے بعد تاوی ندی میں غیر معمولی طغیانی سے جموں کے نواحی علاقے لوئر ڈوواڈہ سیدھرا میں واقع گوجر بستی شدید متاثر ہوئی ہے۔ طوفانی پانی حفاظتی دیوار توڑتے ہوئے بستی میں داخل ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے علاقے کو کیچڑ، ملبے اور پانی سے بھر دیا جبکہ اس گاؤں میں ابھی تک کسی بھی سرکاری افسر یا سیاست دان نے دورہ نہیں کیا۔ متاثرہ خاندان دودھ فروخت کرتے ہیں مگر سیلاب میں ان کے مویشی بھی بہے گئے جو ان کی روٹی روزی کا ذریعہ تھے۔

وئر ڈوواڈہ سیدھرا کی گوجر بستی ملبے تلے دب گئی (ETV BHARAT)

مقامی رہائشیوں کے مطابق، بستی میں تقریباً 100 مکانات اور بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ کئی مکانوں کی ایک ایک منزل مکمل طور پر کیچڑ میں دب گئی ہے، جبکہ کچے مکانات پانی اور ملبے کے ساتھ بہہ گئے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے گھروں کو تباہ ہوتے دیکھتے رہ گئے لیکن پانی کے بہاؤ نے کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔

جموں میں تاوی ندی کی تباہ کن طغیانی، لوئر ڈوواڈہ سیدھرا کی گوجر بستی ملبے تلے دب گئی (ETV BHARAT)


رہائشیوں نے بتایا کہ ان کے گھروں سے برتن، کپڑے، بستر، فریج، الماریاں اور دیگر قیمتی اشیاء سب کچھ مٹی اور پانی میں دب گیا یا بہہ گیا۔ سب سے زیادہ نقصان ان کے مویشیوں کو پہنچا، جو اس قبائلی بستی کی آمدنی کا واحد ذریعہ تھے۔ لوگوں نے روتے ہوئے بتایا کہ ان کی بھینسیں، بکریاں اور بھیڑیں سبھی سیلاب کی نذر ہوگئیں۔ ایک مقامی شخص نے کہا، ہمارے پاس صرف یہی ذریعہ روزگار تھا، اب ہم خالی ہاتھ ہیں۔

متاثرہ خاندان
متاثرہ خاندان (ETV BHARAT)


تاوی ندی کے ساتھ بہا کر لایا گیا ملبہ اور کیچڑ کئی فٹ تک جمع ہوگیا ہے۔ بستی کی گلیاں اور سڑکیں اب ٹوٹی پھوٹی اور کیچڑ کے ڈھیروں میں تبدیل ہوگئی ہیں۔ ایک کار مکمل طور پر مٹی میں دفن ہوگئی ہے، جبکہ بعض گھروں کی کھڑکیاں تک کیچڑ میں ڈوب گئی ہیں۔ آمد و رفت تقریباً بند ہے اور لوگ گھروں سے نکلنے کے لیے بھی سخت مشکلات کا شکار ہیں۔

سیلاب سے متاثر محلہ
سیلاب سے متاثر محلہ (ETV BHARAT)


اہم بات یہ ہے کہ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ حادثے کے بعد سے اب تک کوئی سرکاری افسر علاقے میں نہیں پہنچا متاثرین نے بتایا کہ وہ گزشتہ دو دن سے بھوکے پیاسے ہیں اور کسی نے ان کی خبر نہیں لی۔ ایک متاثرہ خاتون نے کہا، ہم بھوکے ہیں، ہمارے بچے بیمار ہیں، لیکن ابھی تک کسی نے پوچھا تک نہیں۔

سیلاب میں بکھرا ہوا سامان
سیلاب میں بکھرا ہوا سامان (ETV BHARAT)


یہ علاقہ زیادہ تر گوجر بکر وال قبائل پر مشتمل ہے، جو دودھ فروخت کر کے گزر بسر کرتے ہیں۔ لیکن اس قدرتی آفت نے ان کی روزی روٹی کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ نہ صرف گھروں کا سامان بلکہ ان کے دودھ دینے والے جانور بھی بہہ گئے ہیں، جس سے ان کی روزگار کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔

سیلاب سے منہدم مکان
سیلاب سے منہدم مکان (ETV BHARAT)

لیکن علاقے کی موجودہ صورتحال یہ ظاہر کرتی ہے کہ بحالی ایک لمبا اور مشکل مرحلہ ہوگا۔ گلیوں اور گھروں سے کئی فٹ مٹی ہٹانا آسان نہیں، جبکہ لوگ کھانے پینے، کپڑوں اور عارضی رہائش کے شدید متقضا ہیں۔

