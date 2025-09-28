لداخ کے لوگ، ثقافت، روایات خطرے میں ہیں! بی جے پی اور آر ایس ایس پر راہل گاندھی کے سنگین الزامات

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لداخ کے لوگ، ثقافت، روایات خطرے میں ہیں! بی جے پی اور آر ایس ایس پر راہل گاندھی کے سنگین الزامات
راہل نے بی جے پی اور آر ایس ایس پر الزامات عائد کرتے ہوئے کہاکہ لداخ کے خوبصورت لوگ، ثقافت اور روایات خطرے میں ہیں۔
Published : September 28, 2025 at 4:04 PM IST
نئی دہلی : راہل گاندھی نے کہا کہ لداخ کے عوام کی آواز کو دبایا جا رہا ہے۔ انہوں نے بی جے پی پر چار نوجوانوں کی ہلاکت اور سونم وانگچک کو این ایس اے کے تحت قید کرنے کا الزام لگایا۔ ان کا مطالبہ ہے کہ لداخ کو اس کا حق دیا جائے اور چھٹے شیڈول میں شامل کیا جائے۔
کانگریس نے بی جے پی کے "جھوٹے وعدوں" کو اس احتجاج کی وجہ قرار دیا۔ جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر طارق کررا نے کہا کہ بی جے پی نے چھٹے شیڈول کا وعدہ کیا تھا۔ یہ وعدہ پورا نہ ہونے پر عوام میں شدید غم و غصہ ہے۔
ریاست کا درجہ اور چھٹے شیڈول میں شمولیت کے مطالبات پر احتجاج پرتشدد ہو گیا۔ اس میں چار افراد ہلاک اور کئی زخمی ہوئے۔ ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کو نیشنل سیکیورٹی ایکٹ (NSA) کے تحت حراست میں لیا گیا۔
یہ بھی پڑھیں: ڈی یو کے طلباء کا لداخ کی حمایت میں احتجاج، اے اے پی نے سونم وانگچک کی گرفتاری پر مرکزی حکومت کو بنایا نشانہ
طارق کررا نے لداخ کے حساس جغرافیائی محل وقوع پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ لداخ دو دشمن ممالک، پاکستان اور چین، کے درمیان ہے۔ بی جے پی قومی سلامتی کو نظر انداز کر رہی ہے اور اپنی انا کو ترجیح دے رہی ہے۔ کررا نے مزید کہا کہ بی جے پی اپنی غلطیوں کا الزام کانگریس پر ڈال رہی ہے۔ وہ اپنی بدانتظامی اور وعدوں کی عدم تکمیل سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں بی جے پی نے آرٹیکل 370 کی منسوخی پر استعمال کیا تھا۔