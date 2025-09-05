قومی شاہراہ بند رہنے سے میوہ صنعت سے وابستہ افراد پریشان، ہو رہا ہے بھاری نقصان

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
Published : September 5, 2025 at 6:17 PM IST
ترال: وادی کشمیر میں موسلادھار بارشوں کے بعد آئی طغیانی نے جہاں ایک طرف لوگوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ وہیں سرینگر جموں قومی شاہراہ بند رہنے کی وجہ سے جہاں اشیاء ضروریہ کی کمی بازاروں میں ہو رہی ہے۔ قومی شاہراہ بند رہنے سے کشمیری کی میوہ صنعت کو بڑا دھچکہ لگ رہا ہے۔
عالم یہ ہے کہ ہزاروں ٹن میوہ منڈیوں میں سڑ رہا ہے جس کی وجہ سے جہاں مالکان باغات پریشان ہو رہے ہیں وہیں میوہ صنعت سے وابسطہ تاجر بھی پریشان ہیں۔ جنوبی کشمیر کی اکثر منڈیوں میں سیب کی ہزاروں پیٹیاں تو موجود ہیں لیکن راستہ بند ہونے سے مال آگے نہیں جارہا ہے۔
میوہ صنعت سے وابسطہ تاجروں نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ قومی شاہراہ بند ہونے سے کشمیر کی معیشت کو بڑا دھچکہ لگ گیا ہے۔ وہیں باغ مالکان مایوسی کے شکار ہو گے ہیں اور خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو گے ہیں۔
نودل ترال فروٹ منڈی کے صدر ریاض احمد شیخ نے بتایا کہ قومی شاہراہ مسلسل بند رہنے سے فروٹ انڈسٹری کو بڑا دھچکہ لگ گیا ہے۔ جہاں گالا نامی سیب کی پیداوار تیار ہے لیکن قومی شاہراہ بند ہونے سے مال ٹرکوں میں سڑ رہا ہے یا پھر منڈیوں میں خراب ہورہا ہے۔ مغل شاہراہ کو متبادل سڑک کے استعمال کے جواب میں ریاض احمد شیخ نے بتایا کہ بدقسمتی سے اس سڑک پر بڑی ٹرکس نہیں چل پا رہی ہے اور اس لیے فروٹ بروقت وادی سے باہر منڈیوں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے انھوں نے مانگ کی کہ قومی شاہراہ کو ہنگامی بنیادوں پر قابل آمد ورفت بنایا جائے۔