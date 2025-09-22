ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ترقی کے لئے امن بنیادی ضرورت ہے
جموں وکشمیرکے ضلع پلوامہ میں نیشنل یوتھ پیس فاؤنڈیشن کے زیرِاہتمام ایک اپروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا
پلوامہ (جموں وکشمیر): نیشنل یوتھ پیس فاؤنڈیشن کے زیرِ اہتمام، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پلوامہ اور ڈسٹرکٹ پولیس پلوامہ کے اشتراک سے انٹرنیشنل پیس ڈے کے حوالے سے ایک بامقصد پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ جس میں امن کی اہمیت اور اس کے سماجی فوائد کو اجاگر کیا گیا۔
تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر محمد اشرف مہمانِ خصوصی کے طور پر شریک ہوئے جبکہ ایس ایس پی پلوامہ پی ڈی نتیہ مہمانِ اعزاز رہے۔ پیس فاؤنڈیشن کے صدر مصدق ریاض، معزز شہریوں اور بڑی تعداد میں طلبہ نے بھی شرکت کی۔
مقررین نے اپنے خطابات میں کہا کہ امن ہر خوشحال معاشرے کی بنیاد ہے اور اس کے بغیر ترقی و استحکام ممکن نہیں۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ مثبت سرگرمیوں میں شامل ہو کر بھائی چارے اور ہم آہنگی کو فروغ دیں تاکہ ایک خوشگوار اور پُرامن معاشرہ تشکیل پایاجائے۔
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر محمد اشرف جو پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور موجود رہے انہوں نے کہا کہ امن ہر ترقی یافتہ اور خوشحال معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے اور نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ مثبت سرگرمیوں میں شامل ہوکر سماج میں بھائی چارہ اور ہم آہنگی کو فروغ دیں۔
اسی موقع پر ایس ایس پی پلوامہ پی ڈی نِتیہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ امن و امان کو قائم رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، اور نوجوان نسل کو اس مشن میں اہم کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ ایک پُرامن اور خوشگوار ماحول کو فروغ دیا جاسکے۔
پروگرام میں مختلف اسکولوں کے بچوں نے رنگا رنگ ثقافتی پروگرام پیش کیے، جنہوں نے سامعین کو محظوظ کرنے کے ساتھ ساتھ امن اور بھائی چارے کا بامعنی پیغام بھی دیا تاکہ وہ امن و امان کے پیغام کو آسانی سے سمجھ کر دوسروں تک پہنچاۓ جس سے سماج میں امن و امان کا ماحول پیدا ہوسکے۔
اس موقع پر امن و شانتی کو برقرار رکھنے کے لئے ایک حلف برداری تقریب بھی منعقد ہوئی، جس میں شرکاء نے عہد کیا کہ وہ سماج میں امن، بھائی چارے اور ہم آہنگی قائم رکھنے کے لئے ہمیشہ سرگرم کردار ادا کریں گے۔ پروگرام کے اختتام پر مختلف سماجی کارکنان کے ساتھ ساتھ بہترین کارکردگی دکھانے والے شرکاء اور میڈیا نمائندگان کو اعزازات سے نوازا گیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اقوام متحدہ نےدوہزارایک(2001) میں اکیس ستمبر کوعالمی یوم امن کے طورپر منانے کا اعلان کیا تھا اوراس فیصلےکے تحت پہلا عالمی یوم امن 21 ستمبر 2002 ء کو منایا گیا تھا۔ اس موقع پراقوام عالم سے اپیل کی گئی تھی کہ یہ دن عدم تشدد اور جنگ بندی کے دن کے طورپر منایا جائے۔
تب سے لےکر آج تک 21ستمبر کو ’’انٹرنیشل پیس ڈے یعنی عالمی یوم امن ‘‘کے طور پرمنایا جاتاہے جوجنگ، تشدد کے خاتمے اور عالمی امن کو برقرار رکھنے کیلئے وقف کردیا گیاہے۔جس کا مقصدپوری دنیا کے لوگوں میں امن کی اہمیت اور جنگوں کی بربادی اور نقصان کے بارے میں آگاہی دینا نیزبرداشت، ہم آہنگی، انسانیت کا احترام جیسی روایات کو پروان چڑھانے اور نوجوان نسل میں اس حوالے سے شعور اجاگر کرنا ہے۔
اس دن کی مناسبت سے پوری دنیا میں حکومتی اداروں اورسول سوسائٹی کی تنظیموں کی جانب سے مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جاتاہے اور نوجوان نسل میں اس دن کی اہمیت کے حوالے سے شعور بیدار کیا جاتا ہیں۔