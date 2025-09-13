ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ہمیں PSAختم کرنے کے لیے لوگوں نے ووٹ دئے: وحید پرہ

پرہ کا کہنا ہے کہ جموں وکشمیر کی عوام نے انہیں پبلک سیفٹی ایکٹ جیسے کالے قانون کو ختم کرنے کے لئے ووٹ دیا تھا۔

وحید پرہ (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 13, 2025 at 9:00 PM IST

پلوامہ (سید عادل مشتاق) : پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن اسمبلی وحید الرحمان پرہ نے جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ اور اسمبلی کے اسپیکر عبد الرحمان راتھر سے منتخب ایم ایل اے معراج ملک پر عائد پبلک سیفٹی ایکٹ کی مذمت کرنے کی اپیل کی ہے۔ پلوامہ سے منتخب ایم ایل اے پرہ نے کہا: ’’اگر وزیر اعلیٰ یا اسپیکر پی ایس اے کو روک نہیں سکتے تو کم از کم مذمت تو کر ہی سکتے ہیں۔‘‘

پی ڈی پی لیڈر وحید پرہ کا یہ بیان اسمبلی اسپیکر کی جانب سے انہیں پی ایس اے اور یو ٹی اسمبلی کے حوالہ سے دیے گئے ریمارکس کے پس منظر میں سامنے آیا ہے۔ ہفتہ کی شام میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات چیت کے دوران پرہ نے ایم ایل اے معراج ملک پر عائد پبلک سیفٹی ایکٹ (PSA) کو بدقسمتی قرار دیتے ہوئے کہا: ’’ہم نے اسی مقصد کے لیے انتخابات میں حصہ لیا تھا تاکہ سب مل کر اس کالے قانون کو ختم کریں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس پر بات تک نہیں کر رہے ہیں۔‘‘

ہمیں PSAختم کرنے کے لیے لوگوں نے ووٹ دئے: وحید پرہ (ای ٹی وی بھارت)

انہوں نے کہا کہ اسپیکر اسمبلی نے نوٹیفکیشن کے ذریعے اعلان کیا کہ ایک ایم ایل اے، معراج ملک، پر پبلک سیفٹی ایکٹ عائد کیا گیا ہے۔ تاہم پرہ کے مطابق ’’اسپیکر کو چاہئے تھا کہ ایک اور نوٹیفکیشن جاری کر کے اس کی مذمت کرتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔‘‘

پرہ نے مزید کہا کہ ’’اس وقت ہزاروں نوجوان جیلوں میں قید ہیں اور اگر بڑے بڑے عہدوں پر فائز سیاست دان ہی اس مسئلے پر لب کشائی نہ کریں تو عوامی نمائندگی کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہتا۔‘‘ ان کا کہنا تھا کہ پبلک سیفٹی ایکٹ کسی نہ کسی طور کشمیری عوام کے ساتھ ناانصافی ہے، اور اس پر سنجیدگی سے غور کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔

واضح رہے کہ ڈوڈہ کے ایم ایل اے معراج ملک پر پبلک سیفٹی ایکٹ عائد کرکے انہیں کٹھوعہ جیل منتقل کیا۔ ان پر یہ ایکٹ ایک مقامی طبی مرکز کی منتقلی کو لیکر شروع ہوئے تنازعے کے بعد اُس وقت عائد کیا گیا جب ایم ایل اے نے مبینہ طور پر ضلع مجسٹریٹ کے خلاف نازیبا کلمات کہے۔

WAHEED PARRAMLA MEHRAJ MALIKJK ASSEMBLY SPEAKERوحید پرہMLA PULWAMA ON MLA DODA

