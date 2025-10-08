ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پی ڈی پی نے کی ’اینٹی ایویکشن بل‘ پر اسمبلی میں این سی کی حمایت طلب
کیا ہے پی ڈی پی کی ’اینٹی بلڈوزر بل‘؟ جسے اسمبلی میں پاس کرنے کے لیے انہوں نے حکمران جماعت سے حمایت طلب کی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 8, 2025 at 8:51 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی اپوزیشن جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ اسمبلی اجلاس میں ’’جموں و کشمیر لینڈ رائٹس اینڈ ریگولرائزیشن بل‘‘ متعارف کرائے گی، جسے ’’اینٹی ایویکشن‘‘ یا ’’اینٹی بلڈوزر بل‘‘ بھی کہا جا رہا ہے۔
پی ڈی پی صدر اور جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ ’’اس مجوزہ قانون کا مقصد اُن افراد، اداروں اور ہوٹل مالکان کو تحفظ فراہم کرنا ہے جو طویل عرصے سے سرکاری زمین پر قابض ہیں اور انہیں بے دخلی کا خطرہ لاحق ہے۔‘‘
محبوبہ مفتی نے بتایا کہ سیاحتی مقام گلمرگ میں تقریباً 60 ہوٹل مالکان کو 2022 کے لینڈ گرانٹ رولز کے تحت بے دخلی کا سامنا ہے کیونکہ حکومت نے ان کی لیز کی تجدید نہیں کی ہے۔ حالیہ مہینوں میں دو ہوٹلوں کو گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔
سابق وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ ’’حکومت نے وعدوں کے باوجود زمین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی مضبوط موقف نہیں اپنایا۔ اس بل کے ذریعے ایسے افراد اور ادارے - جن کے قبضے میں گزشتہ 30 سال سے زمین ہے - کی ملکیت کو باقاعدہ قانونی تحفظ فراہم کیا جائے گا تاکہ انہیں حکومتی بے دخلی سے محفوظ رکھا جا سکے۔‘‘
محبوبہ مفتی نے نیشنل کانفرنس کی قیادت والی حکومت - جس کے پاس 53 نشستیں ہیں، سے اپیل کی کہ وہ اس بل کی حمایت کرے تاکہ یہ مستقل قانون بن سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ’’نہ صرف گلمرگ، بلکہ دیگر اضلاع میں بھی وہ افراد جو سرکاری جائیداد پر لیز پر کاروبار کر رہے ہیں لیکن ان کی لیز کی تجدید نہیں ہوئی، شدید معاشی خطرے اور تذبذب میں ہیں۔‘‘
جموں و کشمیر اسمبلی کا اجلاس 23 اکتوبر سے شروع ہوگا، جس کے بعد سرکاری دفاتر جزوی طور پر جموں منتقل ہوں گے۔ یہ حکومت کے حلف اٹھانے کے بعد اسمبلی کا تیسرا اجلاس ہوگا۔
