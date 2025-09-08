ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں میں سرحد پر پاکستانی شہری گرفتار
فورسز نے درانداز کو اپنی تحویل میں لیکر پوچھ تاچھ شروع کر دی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 8, 2025 at 2:06 PM IST|
Updated : September 8, 2025 at 2:42 PM IST
جموں: بارڈر سکیورٹی فورس (بی ایس ایف) نے اتوار کی شام جموں ضلع کے آر ایس پورہ سیکٹر میں بین الاقوامی سرحد (انٹرنیشنل بارڈر) کے قریب ایک پاکستانی شہری کو حراست میں لے لیا۔
سرکاری ذرائع کے مطابق بی ایس ایف کی 165 بٹالین کے اہلکار آؤٹ پوسٹ ’’اوکتروئی‘‘ پر تعینات تھے اور شام کو تقریباً 9 بج کر 20 منٹ پر بارڈر پلر نمبر 920 کے قریب مشتبہ نقل و حرکت دیکھی گئی۔ اہلکاروں نے فوراً فائرنگ کی جس کے بعد ایک شخص زمین پر لیٹ گیا اور بعد میں فورس نے اسے گرفتار کر لیا۔
گرفتار شخص کی شناخت سراج خان ولد زاہد خان، ساکنہ سرگودھا، پاکستان کے طور پر کی گئی ہے۔ بی ایس ایف حکام کا کہنا ہے کہ مذکورہ شخص سے پوچھ گچھ جاری ہے تاکہ اس کی دراندازی کی وجوہات کا پتہ چل سکے جبکہ مزید تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی۔
یاد رہے کہ بین الاقوامی سرحد سمیت لائن آف کنٹرول (ایل او سی) پر حکام نے دراندازی کو روکنے کے لیے فورسز کی تعیناتی کے علاوہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس کئی ڈیجیٹل آلات نصب کیئے ہیں۔ آئی بی سمیت ایل او سی کے ذریعے سرحد پار سے یہاں ملی ٹنسی کو فروغ دینے کے لیے دراندازوں کے ساتھ ساتھ ڈرونز کے ذریعے بھی ہتھیار، نقدی یا ڈرگس بھیجے جاتے ہیں۔
