ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں میں سرحد پر پاکستانی شہری گرفتار

فورسز نے درانداز کو اپنی تحویل میں لیکر پوچھ تاچھ شروع کر دی ہے۔

جموں میں سرحد پر بی ایس ایف نے پاکستانی شہری کو گرفتار کیا
جموں میں سرحد پر بی ایس ایف نے پاکستانی شہری کو گرفتار کیا (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 8, 2025 at 2:06 PM IST

Updated : September 8, 2025 at 2:42 PM IST

2 Min Read

جموں: بارڈر سکیورٹی فورس (بی ایس ایف) نے اتوار کی شام جموں ضلع کے آر ایس پورہ سیکٹر میں بین الاقوامی سرحد (انٹرنیشنل بارڈر) کے قریب ایک پاکستانی شہری کو حراست میں لے لیا۔

سرکاری ذرائع کے مطابق بی ایس ایف کی 165 بٹالین کے اہلکار آؤٹ پوسٹ ’’اوکتروئی‘‘ پر تعینات تھے اور شام کو تقریباً 9 بج کر 20 منٹ پر بارڈر پلر نمبر 920 کے قریب مشتبہ نقل و حرکت دیکھی گئی۔ اہلکاروں نے فوراً فائرنگ کی جس کے بعد ایک شخص زمین پر لیٹ گیا اور بعد میں فورس نے اسے گرفتار کر لیا۔

گرفتار شخص کی شناخت سراج خان ولد زاہد خان، ساکنہ سرگودھا، پاکستان کے طور پر کی گئی ہے۔ بی ایس ایف حکام کا کہنا ہے کہ مذکورہ شخص سے پوچھ گچھ جاری ہے تاکہ اس کی دراندازی کی وجوہات کا پتہ چل سکے جبکہ مزید تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی۔

یاد رہے کہ بین الاقوامی سرحد سمیت لائن آف کنٹرول (ایل او سی) پر حکام نے دراندازی کو روکنے کے لیے فورسز کی تعیناتی کے علاوہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس کئی ڈیجیٹل آلات نصب کیئے ہیں۔ آئی بی سمیت ایل او سی کے ذریعے سرحد پار سے یہاں ملی ٹنسی کو فروغ دینے کے لیے دراندازوں کے ساتھ ساتھ ڈرونز کے ذریعے بھی ہتھیار، نقدی یا ڈرگس بھیجے جاتے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. پاک بھارت سرحد پر 'آپریشن الرٹ' شروع: بی ایس ایف نے یوم آزادی تقاریب سے قبل سیکورٹی سخت کردی
  2. جموں: بین الاقوامی سرحد پر دراندازی کی کوشش ناکام، ایک درانداز ہلاک
Last Updated : September 8, 2025 at 2:42 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RS PURA JAMMU INFILTRATIONJAMMU KASHMIR INTRUDER HELDINFILTRATOR HELD IN JAMMUPAKISTANI CITIZEN APPREHENDEDBSF APPREHENDS INTRUDER IN JAMMU

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.