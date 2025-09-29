ETV Bharat / jammu-and-kashmir
چھاتی، بازو یا گردن کا درد ہارٹ اٹیک کی علامت ہو سکتا ہے: ماہر امراض قلب
جموں و کشمیر خاص کر وادی میں امراض قلب کے بڑھتے واقعات، احتیاط اور تدابیر پر ماہر جانئے ماہر امراض قلب کے اہم نصائح۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 29, 2025 at 8:54 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): وادی کشمیر میں چند برس قبل ہارٹ اٹیک سے صرف عمر رسیدہ افراد کی موت واقع ہونے کی خبریں سننے کو ملتی تھیں اور چالیس برس سے کم عمر کے افراد ہارٹ اٹیک جیسے عارضے میں مبتلا ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اب حقیقت اس کے برعکس دیکھنے کو مل رہی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نوجوان حتی کہ کم عمر بچوں میں بھی امراض قلب کی شرح تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔
گورنمنٹ میڈیکل کالج، سرینگر، میں شعبہ امراض قلب کے پروفیسر اینڈ ہیڈ - ڈاکٹر خالد محی الدین - کہتے ہیں کہ گزشتہ ایک برس کے دوران وادی کشمیر میں دل کا دورہ پڑنے سے اموات میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے، جبکہ گزشتہ چند ماہ سے 30 سے زائد افراد کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی ہے۔ جن میں 40 سے 50 برس کے عمر کے افراد کے علاوہ 25 سے 30 برس کے نوجوانوں کی خاصی تعداد بھی شامل ہیں۔
ڈاکٹر خالد نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران انکشاف کیا کہ کشمیر میں 40 برس سے کم عمر کے نوجوانوں میں ہارٹ اٹیک کی سب سے بڑی وجہ سگریٹ نوشی ہے۔ جن افراد کا ہارٹ کے بعد کامیاب علاج کیا گیا ان میں 10 میں سے 9 مریض تمباکو نوشی کے عادی تھے۔ اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر، ذیابطیس اور ہائی کلسٹرال کے ساتھ ساتھ جنیٹک فیکٹر بھی اہم رول ادا کر رہا ہے۔
علامات
علامات پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر خالد محی الدین نے کہا کہ جب ہارٹ اٹیک شروع ہوتا ہے تو مریض سینے کے وسط میں شدید درد محسوس کرتا ہے۔ مریض کو سینے پر کوئی دباؤ بڑھتا ہوا یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اس کے دل کو گیلے کپڑے کی طرح نچوڑ رہا ہے۔ یہ درد بائیں بازو اور بائیں کندھے، گردن، جبڑے، ہونٹوں اور شانوں میں بھی سرایت کر سکتا ہے۔ مریض عجیب قسم کی بے قراری، بے چینی اور ڈر محسوس کرتا ہے، وہیں سرد عرق ریزی اس کی ایک خاص علامت ہے۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ ’’چھاتی، گردن یا بازو کے کسی بھی قسم کے درد کو ہلکے میں نہیں لیا جانا چائیے۔ ایسا کوئی بھی درد ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔‘‘
ہارٹ اٹیک کے واقعات کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے وہیں احتیاطی تدابیر اور پرہیز کے بارے میں ای ٹی بھارت کے نمائندے کے سوال کا جواب دیتے ہوئے مراض قلب کے ماہر نے کہا کہ ’’سب سے پہلے ضروری ہے کہ ایک منظم طریقے سے زندگی گزاری جائے۔ ورزش یا چہل قدمی روزانہ کا معمول بنایا جائے۔ ورزش سے دل بہت خوش رہتا ہے ورنہ سست ہوجاتا ہے وہیں وزن قد اور عمر کے حساب سے برابر رکھا جانا چائیے۔‘‘
وجوہات
ڈاکٹر خالد نے مزید وجوہات گنواتے ہوئے کہا کہ جان لیوا ہارٹ اٹیک کی وجوہات اگرچہ کئی ہیں، لیکن شدید غصے کا اظہار، بہت زیادہ تشویش، ذہنی دباؤ اور کھانے پینے کے بدلتے اطوار وغیرہ دل کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نوجوانون ورزش اور کھیل کود جیسی سرگرمیوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اکثر نوجوان اپنے موبائل اور لیپ ٹاپ وغیر پر ہی زیادہ وقت گزارتے ہیں، جس کے باعث بھی نوجوانون امراض قلب کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ وہیں نیند کا پورا نہ ہونا، فاسٹ فوڈ کا بے تحاشا استعمال اور سگریٹ نوشی کے بڑھتے رجحان کے علاوہ منشیات کی لت بھی نوجوانوں میں دل کا دورہ پڑنے کی اہم وجوہات مانی جا رہی ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ 40 برس سے زائد عمر کے لوگوں میں امراض قلب اور موت کی وجوہات جاننے کے لیے کی گئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ امراض قلب اور اس سے ہونے والی اموات کی بڑی اور اہم وجہ جوانی میں شوگر بیماری کا ہونا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ’’امراض قلب جموں وکشمیر میں اموات کی سب سے اہم وجہ ہے۔ ایسے میں 25 برس 69 برس تک کے عمر کے افراد میں دل کی بیماریاں اکثر پائی جاتی ہیں۔‘‘
دو دہائیوں کی تحقیق
سال 2000 سے 2020 تک جاری رہنے والی اس 10 سالہ تحقیق میں امراض قلب میں مبتلا مریضوں کی اسکریننگ کے لیے 5 لاکھ 9 ہزار سے زائد نمونوں کی تشخیص کی گئی۔ جن میں سے ایک ہزار سے زائد افراف جوانی میں ہی شوگر کے عارضہ میں مبتالا ہو گئے تھے۔
تحقیق میں کہا گیا ہے کہ انسانی جسم میں انسولین پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہو جانے کی کئی وجوہات کار فرما ہیں جن میں سیگریٹ نوشی، طرز زندگی میں تبدیلی، موٹاپا، کچا یا بھنے ہوئے گوشت کا زیادہ استعمال اور تلی چیزیں وغیرہ شامل ہیں۔ تحقیق میں اس بات کا بھی انکشاف کیا گیا کہ ان وجوہات سے بلڈ کینسر کا خطرہ بھی لاحق رہتا ہے۔
نوجوانوں میں بڑھتے امراض قلب
ڈاکٹر خالد محی الدین نے کہا کہ نوجوانوں میں امراض قلب اور ہارٹ اٹیک کی وجوہات جاننے کے لئے ہر سطح پر کوششیں جاری ہیں لیکن یہ بات عیاں اور واضع ہے کہ خون میں زیادہ بلڈ پریشر مریضوں میں کئی بیماریوں کا سبب بنتا ہے اور ان بیماریوں میں امراض قلب بھی شامل ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ بلڈ شوگر اور ہائی پریشر مریض کے اعصابی نظام پر حملہ کرتا ہے جو کہ بعد میں گردوں کے امراض اور ہارٹ کی بیماریوں میں تبدیل ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شوگر کے مضر اثرات سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچنے کے لیے مریضوں کو اس بیماری پر قابو میں رکھنا بے حد ضروری ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہارٹ کی بیماری خاص کر کورونری آرٹری ڈیزیز (سی اے ڈی) جموں وکشمیر اور خاص کر کشمیر میں تشویش کا باعث بن رہی ہے۔ اس خطے میں دل کے دورے سمیت دیگر امراض قلب کی بیماریوں کے رجحان میں بھی اضافہ دیکھنے میں آرہا ہے۔
طرز زندگی میں تبدیلی
ڈاکٹر خالد محی الدین کہتے ہیں کہ ’’گزشتہ چند دہائیوں میں ہمارے رہن سہن اور طرز زندگی میں نمایاں تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ بازار میں مخلتف کھانوں کی دستیابی نے ہمارے کھانے پینے کی اعادات کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ وہیں جسمانی مشقت نہ کرنے، ورزش یا پیدل نہ چلنے نے لوگوں کو موٹاپے کا شکار بنایا ہے اور یہی موٹاپا نہ صرف شوگر بلکہ دل کی بیماریوں کو بھی دعوت دیتا ہے۔ اس طرح بڑھتا ہوا موٹاپا شوگر اور امراض قلب کی بیماریوں کی بنیادی وجوہات میں سے ایک ہے۔
یہ بھی پڑھیں: