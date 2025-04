ETV Bharat / jammu-and-kashmir

پہلگام حملہ: عسکریت پسندوں کی تلاش میں سرچ آپریشن جاری، جموں و کشمیر میں مکمل بند کا اہتمام - PAHALGAM MILITANT ATTACK

پہلگام حملہ: عسکریت پسندوں کی تلاش میں تلاشی مہم جاری، جموں و کشمیر میں مکمل بند کا اہتمام ( ANI )

سری نگر/ پہلگام (محمد ذوالقرنین زلفی): جموں و کشمیر کو ہلا کر رکھ دینے والے عسکریت پسندانہ حملے کے بعد سیکورٹی فورسز نے بدھ کے اس حملے کے لیے ذمہ دار عسکریت پسندوں کا پتہ لگانے کے لیے تلاشی مہم شروع کی ہے۔ حملے کے بعد سے سیکورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے، علاقے کے ویژولز میں دکھایا گیا ہے کہ عام طور پر ہلچل والے سیاحتی علاقے میں سڑکیں سنسان ہیں۔ اس حملے کے بعد کئی تنظیموں نے جموں بند کی کال بھی دی ہے۔ علاقے میں حالات کشیدہ ہونے کی وجہ سے کچھ سیاحوں نے اپنے دوروں کو بھی کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سیاحوں میں سے ایک، دہلی سے تعلق رکھنے والے سمیر بھردواج نے پہلگام کے مقامات کا دورہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اس نے کہا کہ وہ اب قومی راجدھانی واپس جائیں گے۔ نیشنل کانفرنس کے لیڈر شیخ بشیر احمد نے بھی حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے جموں و کشمیر کی معیشت کو تباہ کرنے کی سازش قرار دیا۔ مرکز کے زیر انتظام علاقوں کا انحصار سیاحتی موسم پر ہے، انہوں نے کہا کہ اس حملے کا مقصد علاقے میں سیاحوں کی آمد کو روکنا ہے۔ جموں و کشمیر میں مکمل بند: جموں و کشمیر میں آج مکمل بند کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ بند پہلگام میں ہوئے عسکریت پسندانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کیا گیا ہے۔ اس حملے میں کم از کم 28 شہری ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر سیاح تھے۔ بند کی کال کو سیاسی، مذہبی اور سول سوسائٹی سے وسیع پیمانے پر حمایت حاصل ہوئی ہے۔ حملے کے بعد مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ منگل کی شام سری نگر پہنچے اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے انہیں بریفنگ دی۔ شاہ نے کل دیر رات راج بھون میں ایک اعلیٰ سطحی سیکورٹی میٹنگ کی صدارت کی، جس میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، ڈی جی پی نلین پربھات، اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔ وہ آج پہلگام میں حملے کی جگہ کا دورہ کرنے والے ہیں۔ کشمیر اور جموں خطوں میں بند کا اہتمام کیا گیا ہے، تمام بازار، اسکول، ٹرانسپورٹ خدمات اور نجی ادارے بند ہیں۔ سیاسی جماعتوں سے لے کر مذہبی تنظیموں اور تجارتی انجمنوں تک نے متفقہ طور پر حملے کی مذمت کی ہے۔

سیاسی و سماجی لوگوں نے بند کی اپیل کی: متحدہ مجلس علما (ایم ایم یو) کے سربراہ میر واعظ عمر فاروق نے ایکس (سابقہ ​​ٹویٹر) پر ایک بیان جاری کیا ہے۔ انھوں نے لکھا کہ، "جس نے ایک معصوم جان کو قتل کیا۔۔۔ گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ کشمیر کی خون سے بھیگی تاریخ میں قتل عام کا ایک اور دن۔ اسلام میں اس طرح کی بہیمانہ حرکت قابل نفرت ہے۔ ہم جموں کے لوگوں سے اس پرامن احتجاج کی اپیل کرتے ہیں۔" بند." پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے بھی غم میں اتحاد کی اپیل کی: "میں تمام کشمیریوں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ پہلگام میں وحشیانہ حملے میں ضائع ہونے والی معصوم جانوں کے احترام کے طور پر اس بند کی حمایت کے لیے یکجہتی کے طور پر متحد ہوجائیں۔ یہ صرف چند ایک پر حملہ نہیں ہے بلکہ یہ ہم سب پر حملہ ہے۔" جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس (جے کے این سی) نے ایکس پر پوسٹ کیا: "سیاحوں کی ٹارگٹ کلنگ قابل نفرت ہے اور یہ ہماری ثقافت اور اقدار کے خلاف ہے۔ ہم اس گھناؤنے فعل کی مذمت کرتے ہیں اور سوگوار خاندانوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک مہذب معاشرے میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے۔" تاجر، اسکول اور ٹرانسپورٹ باڈیز بند میں شامل: جموں میں، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (سی سی آئی) نے بند کا مطالبہ کیا، جس کی حمایت وی ایچ پی، بجرنگ دل، اور بار ایسوسی ایشن جیسے گروپوں نے کی۔ سی سی آئی کے صدر ارون گپتا نے اس حملے کو "انسانیت اور سیاحت کے جذبے پر ایک وحشیانہ حملہ" قرار دیا۔ پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن آف جموں و کشمیر (PSAJK) نے بھی آج تمام نجی اداروں کو بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن آف جموں و کشمیر کے صدر نے کہا کہ "ہم دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ ہمارے اسکولوں کو بند کرنا ہمارے غم اور غصے کے اظہار کے لیے ایک چھوٹا سا اشارہ ہے"۔ جموں و کشمیر ٹرانسپورٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن نے وادی بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ کو معطل کرتے ہوئے 'چکا جام' کا اعلان کیا۔ مقامی لوگ، سیاح ایک ساتھ کھڑے ہیں: ہولناکی کے باوجود، مقامی لوگوں کی سیاحوں کی مدد کرنے کی دل دہلا دینے والی کہانیاں سامنے آئی ہیں۔ کئی زندہ بچ جانے والوں نے رہائشیوں اور سیکورٹی فورسز دونوں کی طرف سے فوری ردعمل کے لیے شکریہ ادا کیا۔ "ہم یہاں محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ مقامی لوگوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہماری مدد کی،" ہریانہ کے ایک سیاح نے کہا جو قریبی وادی بیتاب کا دورہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ دریں اثنا، انتظامیہ نے سیکورٹی کو بڑھا دیا ہے، امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے حساس علاقوں میں اضافی پولیس اور نیم فوجی دستوں کو تعینات کیا ہے۔ یہ بھی پڑھیں: پہلگام عسکریت پسندوں کا حملہ: پی ایم مودی اپنا سعودی دورہ مختصر کرکے دہلی پہنچے، وزیر خارجہ اور این ایس اے کے ساتھ کی میٹنگ

