ETV Bharat / jammu-and-kashmir

پہلگام عسکریت پسند حملہ: جموں بند کی کال، وی ایچ پی، چیمبر آف کامرس اور دیگر تنظیموں کا شدید ردعمل - JAMMU BANDH

پہلگام عسکریت پسند حملہ: جموں بند کی کال، وی ایچ پی، چیمبر آف کامرس اور دیگر تنظیموں کا شدید ردعمل ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Urdu Team Published : April 23, 2025 at 10:51 AM IST | Updated : April 23, 2025 at 11:46 AM IST 3 Min Read

جموں: پہلگام میں مختلف ریاستوں سے آئے سیاحوں پر عسکریت پسندوں کا حملے کے خلاف وشو ہندو پریشد (وی ایچ پی)، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (سی سی آئی) اور جموں کی مختلف مارکیٹ ایسوسی ایشنز نے آج صبح سے شام تک جموں بند کی کال دی ہے۔یہ فیصلہ آج وی ایچ پی کے صدر راجیش گپتا کی قیادت میں ہونے والے ہنگامی اجلاس میں کیا گیا۔ پہلگام عسکریت پسند حملہ: جموں بند کی کال، وی ایچ پی، چیمبر آف کامرس اور دیگر تنظیموں کا شدید ردعمل (Etv Bharat) اسی طرح چیمبر آف کامرس نے بھی اپنے صدر ارون گپتا کی صدارت میں ہونے والی میٹنگ میں بند کی کال دی اور تاجر برادری سے اپیل کی کہ وہ کل مکمل بند میں حصہ لیں تاکہ بے گناہ سیاحوں کے قتل پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا جا سکے۔اجلاس میں سناتن دھرم سبھا کے صدر پرشوتھم ددیچی، ہندو جاگرن منچ کے رام پال، بجرنگ دل کے کارتک سودن، اور دیگر مارکیٹ تنظیموں کے قائدین نے شرکت کی۔

راجیش گپتا نے اس موقع پر کہا کہ معصوم سیاحوں کا قتل کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ صرف عسکریت پسندوں کے خلاف ہی نہیں بلکہ ان کے زمینی حمایتیوں اور ہمدردوں کے خلاف بھی سخت کاروائی کرے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کے عوام اس مشکل گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اجلاس میں راگھوناتھ بازار ایسوسی ایشن، نیچے گمٹ ایسوسی ایشن، جیول چوک ایسوسی ایشن، جموں سیوا پریشد، تلاب تیلو مارکیٹ ایسوسی ایشن، ٹورازم فیڈریشن اور دیگر تنظیموں نے اج کے اس بند کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ دریں اثناء، پردیش کانگریس کمیٹی نے بھی پہلگام میں سیاحوں پر عسکریت پسندوں کے حملے کے خلاف آج جموں بند کی کال دی ہے۔ پارٹی کے چیف ترجمان رویندر شرما نے عوام سے پرامن مکمل بند کی اپیل کی تاکہ عسکریت پسندوں کے خلاف ایک مضبوط اور متحد پیغام دیا جا سکے۔ہندو رکشا سمیتی کے صدر رام پال شرما نے سوال اٹھایا کہ آخر سیاحوں کو ایک ایسے ویران علاقے میں جانے کی اجازت کیوں دی گئی جہاں کوئی حفاظتی انتظامات نہیں تھے؟ یہ بھی پڑھیں: پہلگام عسکریت پسند حملہ: چھندواڑہ کے سیاح نے خوفناک واقعہ کے مناظر کا آنکھوں دیکھا حال سنایا - PAHALGAM ATTACK انہوں نے سکیورٹی کی ناکامی پر اعلیٰ سطحی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ادھمپور، کشتواڑ، ریاسی اور کٹرا میں وی ایچ پی اور سناتن دھرم سبھا کی مقامی یونٹس نے بھی کل مکمل بند کی کال دی ہے۔ اس کے تحت کئی نجی اسکولوں نے بدھ کے روز تعطیل کا اعلان کر دیا ہے۔وہیں، ویئر ہاؤس نیہرو مارکیٹ کی تاجر فیڈریشن نے بھی صدر دیپک گپتا کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں بند کی حمایت کا اعلان کیا۔ پنن کشمیر، کشمیری پنڈت سبھا اور آل انڈیا مائیگرنٹ کیمپ کوآرڈینیشن کمیٹی سمیت کئی تنظیموں نے بھی اس احتجاجی بند کی مکمل حمایت کی ہے۔

Last Updated : April 23, 2025 at 11:46 AM IST