نئی دہلی: نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) نے جمعرات کو باضابطہ طور پر اعتراف کیا کہ سیاحوں کی موجودگی، ویران علاقے اور سیکورٹی فورسز کو موقع پر پہنچنے میں لگنے والے وقت کی وجہ سے پاکستانی دہشت گردوں نے 22 اپریل کو پہلگام میں واقع بیسرن کے میدان کو آسان ہدف بنایا۔
این آئی اے کے ایک سینئر افسر نے کہا، "ہماری تحقیقات کے بعد، ہم نے پایا کہ تین بڑی وجوہات تھیں - سیاحوں کی زیادہ توجہ، ویران جگہ اور جوابی حملے کے لیے لگنے والا وقت - جو دہشت گردوں کے پہلگام میں بزدلانہ حملے کو انجام دینے کی اہم وجوہات تھیں۔"
بھاری ہتھیاروں سے لیس پاکستانی دہشت گردوں نے 26 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جسے جموں و کشمیر میں حالیہ دنوں میں سب سے وحشیانہ دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا گیا ہے۔
افسر نے تصدیق کی کہ کل تین پاکستانی نژاد دہشت گردوں نے معصوم سیاحوں پر فائرنگ کی جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ افسر نے کہا، "وادی کشمیر میں حالیہ فوجی آپریشن میں مارے گئے تین دہشت گرد پہلگام حملے میں ملوث تھے۔"
آپریشن مہادیو میں تینوں دہشت گرد ہلاک
سیکورٹی فورسز نے سری نگر کے مضافات میں ہارون علاقے کے لڈواس جنگلاتی علاقے میں حالیہ 'آپریشن مہادیو' میں پہلگام حملے میں ملوث تینوں دہشت گردوں کو مار گرایا تھا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بدھ کے روز ہندوستانی فوج، سی آر پی ایف اور جموں و کشمیر پولیس کے جوانوں کو آپریشن مہادیو کے کامیاب نفاذ پر مبارکباد دی۔
افسر نے کہا کہ این آئی اے پہلگام حملے کی تحقیقات پر اکتوبر تک چارج شیٹ داخل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایجنسی نے واقعہ سے متعلق تمام اہم معلومات اکٹھی کر لی ہیں۔
پہلگام واقعے میں ملوث اوور گراؤنڈ ورکرز (OGWs) کی تفتیشی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے، افسر نے کہا کہ دہشت گردوں کی مدد کرنے پر ہر OGW کو 3000 روپے ادا کیے گئے۔ اہلکار کا مزید کہنا تھا کہ ’’مارے گئے دہشت گردوں کو کھانا اور رہائش فراہم کی گئی تھی‘‘۔
این آئی اے مالیگاؤں دھماکے کے فیصلے کا مطالعہ کر رہی ہے۔
مالیگاؤں دھماکے کا حوالہ دیتے ہوئے عہدیدار نے کہا کہ این آئی اے حالیہ عدالتی فیصلے کا مطالعہ کر رہی ہے۔ اہلکار نے کہا کہ یہ 1000 سے زائد صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے، ہم فیصلے کے تمام صفحات کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اسی کے مطابق اقدامات کریں گے۔
ممبئی کی ایک عدالت نے حال ہی میں 2008 کے مالیگاؤں دھماکہ کیس میں سابق بی جے پی ایم پی پرگیہ سنگھ ٹھاکر اور لیفٹیننٹ کرنل پرساد پروہت سمیت تمام سات ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ استغاثہ 'مقدمہ ثابت کرنے میں ناکام رہا' اور ملزمان 'شک کا فائدہ حاصل کرنے کے حقدار ہیں'۔
