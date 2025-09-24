ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پہلگام حملہ: پولیس کوملی بڑی کامیابی، دہشت گردوں کا اہم ساتھی گرفتار
پہلگام حملے میں ملوث دہشت گردوں کی مدد کرنے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔
Published : September 24, 2025 at 10:00 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر پولیس نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ پولیس نے 22 اپریل کے پہلگام حملے میں ملوث دہشت گردوں کی مدد کرنے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار شخص کی شناخت محمد کٹاریہ کے نام سے ہوئی ہے۔ یہ گرفتاری گزشتہ جولائی میں آپریشن مہادیو کے دوران برآمد کیے گئے ہتھیاروں اور آلات کے فرانزک تجزیہ کے بعد عمل میں آئی۔
آپریشن مہادیو میں سیکورٹی فورسز نے پہلگام میں 26 افراد کو ہلاک کرنے والے تین دہشت گردوں کو تلاش کیا اور انہیں مار گرایا تھا۔
#WATCH | Kashmir | Terrorist hideout busted in Brinal forest area of South Kashmir’s Kulgam district. The hideout was blasted. Gas cylinder & other material recovered. Search underway in the area: Indian Army— ANI (@ANI) September 24, 2025
(Video Source: Indian Army) pic.twitter.com/7Unnswzkcb
ہندوستانی فوج نے اطلاع دی ہے کہ جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے برنال جنگلاتی علاقے میں دہشت گردوں کے ایک ٹھکانے کا پردہ فاش کیا گیا ہے۔ ٹھکانے کو اڑا دیا گیا۔ گیس سلنڈر اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا۔ علاقے میں تلاشی کا عمل جاری ہے۔
قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے)، جو اس کیس کی تحقیقات کر رہی ہے، نے جون میں پہلگام حملے میں ملوث دہشت گردوں کو پناہ دینے کے الزام میں دو لوگوں کو بھی گرفتار کیا تھا۔ بٹ کوٹ کے رہائشی پرویز احمد جوتھر اور ہل پارک (پہلگام) کے رہنے والے بشیر احمد جوتھر نے حملے میں ملوث تین دہشت گردوں کی شناخت ظاہر کی۔ انہوں نے مبینہ طور پر دہشت گردوں کو خوراک اور پناہ گاہ فراہم کی۔
این آئی اے نے ہندواڑہ کے ایک رہائشی کو بھی گرفتار کیا اور اس سے حملے میں استعمال ہونے والی فنڈنگ کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ این آئی اے 450 فون نمبروں کی بھی چھان بین کر رہی ہے، جن میں 2011 سے ایجنسی کی طرف سے جانچ کی گئی 80 معاملوں میں ملوث ہیں۔
ایجنسی نے دریافت کیا ہے کہ یاسر حیات نامی شخص ملائیشیا میں مقیم ایک مشتبہ ہینڈلر سجاد احمد میر اور پاکستان کے دو دیگر افراد سے رابطے میں تھا۔ میر حیات کو ہدایت دے رہا تھا کہ شفاعت وانی کو 200,000 روپے کی رقم فراہم کرے۔ ملائیشیا کے دورے کے دوران حیات دو پاکستانیوں سے رابطے میں تھا۔
کہا جاتا ہے کہ وانی کو کل 9 لاکھ روپے ملے تھے، جو دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔ این آئی اے نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے فنڈز کے غیر ملکی ذرائع کا پتہ لگایا ہے، جس کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔
