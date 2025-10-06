ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پہلگام حملے میں ملوث دہشت گردوں کا معاون فون چارجر سے پکڑا گیا، جانیں کیسے ملی کامیابی
جموں و کشمیر پولیس نے پہلگام حملے کے دہشت گردوں کے سہولت کار محمد یوسف کٹاری کو گرفتار کر لیا ہے۔
Published : October 6, 2025 at 8:40 AM IST
سرینگر: گذشتہ ماہ جموں و کشمیر پولیس نے پہلگام حملے میں ملوث دہشت گردوں کے سہولت کار محمد یوسف کٹاری کو گرفتار کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق وہ پہلگام حملے میں ملوث دہشت گردوں سے چار مرتبہ ملا تھا۔ حکام کے مطابق اس نے دہشت گردوں کو اینڈرائیڈ فون چارجر فراہم کیا جو بعد میں اس کی گرفتاری کا باعث بنا۔
اتوار کو، حکام نے کہا کہ کٹاری کو ستمبر کے آخری ہفتے میں سلیمان عرف آصف، جبران اور حمزہ افغانی کو رسد فراہم کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، جن پر پہلگام میں 26 نہتے افراد کو گولی مار کر قتل کرنے کا الزام تھا۔
کٹاری نے دہشت گردوں سے چار بار ملاقات کی
حکام کے مطابق کٹاری (26) نے تفتیش کے دوران انکشاف کیا کہ وہ سرینگر شہر کے باہر زبرون پہاڑیوں میں تینوں دہشت گردوں سے چار بار ملا تھا۔ تاہم اس کی گرفتاری ہفتوں کی تفتیش کے بعد عمل میں آئی۔ یہ پیش رفت 'آپریشن مہادیو' کے مقام سے برآمد ہونے والے مواد کے مکمل فرانزک تجزیہ کے بعد سامنے آئی ہے۔ جولائی میں شروع ہونے والے انسداد دہشت گردی آپریشن مہادیو کے دوران پہلگام حملے میں ملوث تین دہشت گرد سرینگر کے مضافات میں زبرون پہاڑیوں کے دامن میں مارے گئے۔
خراب موبائل چارجر میں سراغ ملا
تفتیش کے دوران پولیس نے جائے وقوع سے ملے جزوی طور پر تباہ شدہ اینڈرائیڈ موبائل فون چارجر کا معائنہ کرنے کے بعد کٹاری جانچ کے دائرے میں آ گیا۔ یہ چارجر آپریشن کے دوران برآمد ہونے والی اشیاء میں شامل تھا۔
سرینگر پولیس نے نہ صرف چارجر کے اصل مالک کی شناخت کی بلکہ اس نے فون کو ایک ڈیلر کو بیچنے کی بھی تصدیق کی۔ اس اطلاع کی بنیاد پر پولیس کٹاری کا سراغ لگانے میں کامیاب رہی۔
خانہ بدوش طلباء کو پڑھانے کی آڑ میں دہشت گردوں کی معاونت
حکام کے مطابق کٹاری مبینہ طور پر خانہ بدوش طلباء کو پڑھاتا تھا اور دہشت گرد گروپ کے لیے ایک اہم وسیلہ کے طور پر کام کرتا تھا۔ اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے حملہ آوروں کو نہ صرف موبائل چارجرز فراہم کیے بلکہ دشوار گزار علاقوں میں ان کی رہنمائی میں بھی مدد کی۔
واضح رہے کہ پہلگام حملے کا اہم سازشی سلیمان عرف آصف، جبران اور حمزہ افغانی کے ساتھ 29 جولائی کو آپریشن مہادیو کے دوران ایک انکاؤنٹر میں مارا گیا تھا۔ جبران اکتوبر 2024 میں سونمرگ ٹنل حملے میں بھی ملوث تھا۔
این آئی اے نے اب تک 22 اپریل کے دہشت گردانہ حملے کے سلسلے میں دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے، جن پر دہشت گردوں کو لاجسٹک مدد اور پناہ دینے کا الزام ہے۔
مزید پڑھیں:
پہلگام حملے کے ’ماسٹرمائنڈ‘ کے والد کا رہائشی مکان اٹیچ
پہلگام حملہ: پولیس کوملی بڑی کامیابی، دہشت گردوں کا اہم ساتھی گرفتار
'ہمارے زخم اب بھی تازہ ہیں، بھارت پاکستان کے ساتھ کیسے کھیل سکتا ہے': پہلگام حملے کے متاثرین کا سوال
پہلگام حملہ: دہشت گردوں نے بیسرن وادی کا انتخاب کیوں کیا؟ این آئی اے نے تین وجوہات تلاش کیں