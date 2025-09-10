ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ میں سیلاب کی وجہ سے دھان کی فصل تباہ، کسانوں کو بھاری نقصان
پلوامہ کے کسانوں کا کہنا ہے کہ تباہ کن سیلاب کی وجہ سے دھان کے علاوہ دیگر فصلیں بھی بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔
Published : September 10, 2025 at 3:46 PM IST|
Updated : September 10, 2025 at 4:59 PM IST
پلوامہ : ضلع پلوامہ جو وادیٔ کشمیر میں دھان کی زبردست پیداوار کے سبب "رائس باول آف کشمیر" کہلاتا ہے، حالیہ تباہ کن سیلاب کی زد میں آکر بری طرح متاثر ہوا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، ضلع میں 16,500 ہیکٹر زمین پر دھان کاشت کیا جاتا ہے، تاہم اس سال تقریباً 50 فیصد دھان کی فصل پانی کی نذر ہوگئی۔
ضلع کی تحصیل کاکاپورہ، تحصیل پانپور اور تحصیل اونتی پورہ میں رہنے والی اکثریت آباددی دھان کی کاشت کرتی ہے اور اپنے اہل خانہ کی کفالت کرتے ہے لیکن حالیہ سیلاب نے پیداوار کو نقصان پہنچا کر کسانوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔
کسانوں کا کہنا ہے کہ دھان کے علاوہ دیگر فصلیں بھی بری طرح متاثر ہوئی ہیں، جس سے ان کی سال بھر کی محنت ضائع ہو گئی ہے۔ ان حالات میں کسانوں نے مرکزی و ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ (NFSA) اسکیم میں توسیع کے ساتھ ساتھ مقدار میں اضافہ کیا جائے تاکہ کسان اپنے اہل خانہ کی کفالت کر سکیں۔
زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ پلوامہ جموں و کشمیر کے ان چار بڑے اضلاع میں شامل ہے جہاں دھان کی سب سے زیادہ کاشت کی جاتی ہے۔ ایسے میں حالیہ تباہی نہ صرف کسانوں بلکہ خطے کی غذائی پیداوار پر بھی اثر ڈال سکتی ہے۔
اس سلسلے میں طارق احمد نامی کسان نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے کھیتوں کی جانب دیکھ ہی نہیں پاتے ہیں کیونکہ سیلاب نے ہمارے دھیان کی کھیتوں کو تباہی کیا ہے ہماری انکھیں نم ہوتی ہے جوہی ہم ان کھیتوں کی جانب دیکھتے ہیں اور ہمارے گاؤں کی اکثر آبادی اس پر منحصر ہیں۔
وہی انچارج چیف ایگریکلچر آفیسر پلوامہ وحید الرحمان نے بتایا کہ محکمہ زراعت اور محمکہ مال کی ٹیمیں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لے رہی ہیں اور تقریباً 50 فیصد دھان کی فصل کو نقصان پہنچا ہے۔ لیکن اس اعداد و شمار میں اضافے ہوسکتا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دھان کی کاشت سے وابستہ تقریباً 8000 خاندان ضلع میں حالیہ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: پلوامہ میں تباہ کن سیلاب: میوہ باغات اور زرعی زمینیں برباد، کسان معاوضے کے منتظر
یہ بات قابل ذکر ہے کہ فصل بیما یوجنا کی حکومت کی پہل قدرتی آفات سے ہونے والے نقصانات کے دوران کسانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے۔ ضلع میں تقریباً 5907 کسانوں نے فصل بیما یوجنا کا انتخاب کیا ہے جس میں تقریباً 1194 ہیکٹر دھان کی کھیتوں کو لایا گیا ہے۔