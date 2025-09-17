ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیری کسان ریت ڈھونے والے ٹپروں میں سیب لادنے پر مجبور کیوں؟
روایت اور روٹین سے برعکس اب شوپیاں کے کسان سیب اور باجری ڈھونے والے ڈمپروں میں سیب جموں بھیج رہے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 17, 2025 at 7:15 PM IST
شوپیاں (شاہد ٹاک) : وادی کشمیر میں اس وقت درختوں سے سیب توڑنے، پیکنگ اور انہیں فروخت کرنے کا سیزن عروج پر ہے، تاہم شاہراہوں کی بندشوں سے سکڑ چکی ٹرانسپورٹ خدمات نے کاشتکاروں خاص کر سیب کی تجارت سے وابستہ افراد کو سخت مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔
سرینگر - جموں قومی شاہراہ قریب تین ہفتوں تک بند رہنے کے باعث وادی کشمیر کا واحد متبادل راستہ مغل روڈ ہی بچا تھا، مگر اس پر بھی انتظامیہ نے صرف چھ ٹائر والی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں سیب کو ڈمپروں کے ذریعے صوبہ جموں اور ملک کی دیگر منڈیوں کی جانب روانہ کیا جا رہا ہے۔
کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ مال ڈھونے والی چھ ٹائر گاڑیوں کی شدید قلت کی وجہ سے انہیں اب ریت اور باجری ڈھونے والے ٹمپروں اور ڈمپروں کو استعمال میں لائے جانے والے اس غیر معمولی قدم اٹھانے پر مجبور ہونا پڑا۔ ’’ڈمپروں میں سیبوں کی ترسیل اگرچہ غیر روایتی اور مشکل عمل ہے، تاہم موجودہ حالات میں یہی واحد راستہ بچا ہے۔‘‘
ادھر، تین ہفتوں سے سرینگر - جموں قومی شاہراہ پر درماندہ سیب سے لدے ٹرکوں کو بالآخر آج صبح جموں کی طرف جانے کی اجازت دے دی گئی ہے، جس کے بعد ہزاروں کسانوں اور تاجروں نے راحت کی سانس لی۔ تاہم مغل روڈ پر اب بھی صرف چھ ٹائر والی گاڑیوں کو ہی سفر کرنے کی اجازت ہے، اور اسی پابندی کے تحت شوپیان کے کسان اور تاجرین ڈمپروں کا استعمال کرتے ہوئے اپنی محنت کی کمائی - سیب - صوبہ جموں اور دیگر منڈیوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
یاد رہے کہ شوپیاں ضلع میں بھی سیب اتارنے کا سیزن عروج پر ہے اور صرف شوپیاں فروٹ منڈی سے ہی روزانہ قریب 1500 سیب کی گاڑیاں دیگر منڈیوں کے لیے روانہ ہوتی ہے۔
