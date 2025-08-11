سرینگر (پرویز الدین): ’’جموں و کشمیر خاص کر وادی کے سیاحتی شعبہ کو دوبارہ پٹری پر لانے کے لیے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی سرکار ہر محاذ پر کام کر رہی ہے اور ان کی یہ کاوشوں اور کوششیں کارگر ثابت ہوں گی۔ اور اسی آب تاب کے ساتھ دوبارہ سیاح کشمیر کا رخ کریں گے۔‘‘ ان باتوں کا اظہار فاروق احمد شاہ نے ای ٹی بھارت کے نمائندے پرویز الدین کے ساتھ ایک خاص بات چیت کے دوران کیا۔
فاروق شاہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی سرکار ہر وہ اقدام اٹھانے کے لیے تیار ہے جس سے جموں وکشمیر کا سیاحتی سیکٹر دوبارہ بحال ہو پائے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ پہلگام حملے کے بعد یہاں سیاحتی شعبہ مکمل طور پر ٹھپ ہوکر رہ گیا تھا، سیاحتی مقامات، ہوٹل اور ہاؤس بوٹ ویرانی کی دستان پیش کر رہے تھے، لیکن بعد میں عمر عبداللہ نے اپنے کابینہ وزراء کے ہمراہ ملک کی کئی ریاستوں اور شہروں کا دورہ کیا اور وہاں سبھی متعلقین سے بات کر کے ان کے اعتماد کو بڑھایا تاکہ سیاح بنا کسی خوف و خطر دوبارہ کشمیر کا رخ کر سکیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اسی طرح کی ایک اور اہم پیش رفت کے طور پر یہاں کے اہم سیاحتی مقامات پہلگام اور گلمرگ میں بھی وزیر اعلی نے اپنے ایم ایل ایز اور کابینہ وزراء کی اہم میٹنگیں بھی بلائی جبکہ پہلگام میں از خود کئی کلو میٹر سائیکل چلا کر ملکی سیاحوں کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ یہاں سب کچھ نارمل ہے۔ دوسری جانب سیاحوں کو کشمیر کا رخ کرنے کی خاطر عمر عبداللہ نے ملک کے نامور ٹور اینڈ ٹراول ایجنسیز سے بھی روح بروح بات کر کے حفاظت اور دیگر خدشات کو دور کرنے کی بے حد کوشش کی۔
’مثبت نتائج‘
ایک سوال کے جواب میں فاروق شاہ نے کہا کہ اگرچہ سرکار کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات سے خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آرہے ہیں البتہ آنے والے وقت میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی کوششیں برآور ثابت ہوں گی اور توقع ہے کہ آنے والے وقت میں سیاحتی شعبہ دوبارہ اپنی رفتار پکڑے گا اور یہاں سیاحتی مقامات، ہوٹل، ریستوران اور ہاؤس بوٹوں میں رونق لوٹ آئی گی۔
گلمرگ کو ٹورِزم کی وینٹر کیپٹل قرار دیتے ہوئے فاروق شاہ نے کہا کہ ’’اس بات کا اعتراف ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی کیا۔‘‘ انہوں نے کہا کہ گلمرگ میں سیاحت کو فروغ دینے کے لئے کافی وسائل موجود ہیں اور ان وسائل کو بروئے کار لانے کی بے حد ضرورت ہے، جس پر آنے والے وقت میں سرکار کام کرے گی۔
پہلگام حملے کے اثرات
یاد رہےکہ جنوبی کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام کی بائسرن چراگاہ میں رواں برس 22 اپریل کو سیاحوں پر دہشت گرد حملے کے بعد جموں وکشمیر کی سیاحتی صنعت پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ ایسے میں نہ صرف کشمیر کے ہوٹلوں اور ہاؤس بوٹس میں پیشگی بکنگزمنسوخ کی گئی ہیں۔ وہیں سیر کی خاطر کشمیر میں موجود سیاحوں نے اپنا ٹور مختصر کر کے یہاں سے واپس لوٹنے میں ہی عافیت سمجھی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ سیاحتی صنعت دوبارہ پٹری پر لوٹ رہی ہے اور حال ہی میں امرناتھ یاترا بھی پر امن طریقے سے اختتام پذیر ہوئی۔
