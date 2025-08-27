عمر عبداللہ نے جموں کے سیلاب زدہ علاقوں کا کیا دورہ، پی ایم مودی کو صورتحال سے آگاہ کرایا

جموں: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بدھ کو وزیر اعظم نریندر مودی کو جموں خطہ میں شدید بارشوں اور سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال سے آگاہ کیا اور جموں و کشمیر کے لوگوں کو مدد کی یقین دہانی پر ان کا شکریہ ادا کیا۔
منگل کو جموں صوبے کے بڑے حصوں میں مسلسل بارش ہوئی، جس سے لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، نشیبی علاقے زیر آب آگئے اور کئی سڑکیں اور پل بہہ گئے۔ جموں کے ڈوڈہ ضلع میں ماتا ویشنو دیوی کے راستے پر مٹی کے تودے گرنے سے 32 افراد ہلاک ہو گئے۔
عبداللہ نے نامہ نگاروں سے کہا، "میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم سے بات کی تھی۔ میں نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ میں نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس (این ڈی آر ایف) ٹیم کی تعیناتی کے لئے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا ہے کہ مرکزی حکومت جموں و کشمیر کے لوگوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرے گی،"۔
عبداللہ، جنہوں نے جموں کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا، ایکس پر کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم کو سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے دریائے توی کے کنارے جموں کے ان حصوں کا دورہ کیا جہاں کل بھاری نقصان ہوا تھا۔
انہوں نے کہا، "میں جموں و کشمیر کے لوگوں کو مسلسل حمایت فراہم کرنے کی ان کی یقین دہانی کے لیے شکر گزار ہوں۔"وزیراعلیٰ نے کہا کہ بدھ کو بارش رکنے سے انہیں کچھ راحت ملی ہے۔انہوں نے کہا، "کل کے مقابلے آج (بدھ کو) ہمیں کچھ راحت ملی ہے کیونکہ بارش رک گئی ہے۔ نشیبی علاقوں میں پانی آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ سیلاب سے ہونے والا نقصان آپ کے سامنے ہے۔"
2014 کے سیلاب کے دوران جموں شہر میں دریائے توی پر چوتھے پل کو پہنچنے والے نقصان کا ذکر کرتے ہوئے عبداللہ نے کہا کہ میں ڈویژنل کمشنر کو بتا رہا تھا کہ 2014 میں بھی اسی جگہ پر پل کو نقصان پہنچا تھا۔
ان کا کہنا تھا کہ "اس طرف ایک خطرہ ہے جسے ہم ٹھیک سے نہیں سمجھ پائے، ایک ماہر ٹیم کو یہ جاننے کے لیے لگانا ہو گا کہ 2014 میں اور آج پھر اس طرف کیوں نقصان ہوا، ہمیں ایسے اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ دوبارہ ایسا نہ ہو۔"
دریاؤں کے کناروں پر رہنے والے لوگوں کو درپیش خطرے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے انہوں نے کہا، "جب بھی شدید بارش ہوتی ہے، دریا کے کنارے واقع مکانات ہمیشہ خطرے میں رہتے ہیں۔ ہمیں اس بارے میں کچھ کرنا ہوگا۔ پہلے ہم موجودہ صورتحال سے نمٹیں گے اور بعد میں اس کا جائزہ لیں گے۔" انہوں نے کہا کہ بارشیں رک گئی ہیں، دریا کا پانی کم ہو رہا ہے اور امدادی کاموں میں تیزی آئی ہے۔
موسلا دھار بارش اور سیلاب کے بعد دیگر اضلاع کی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں سے صورتحال خراب ہے، خاص طور پر جموں، سانبہ اور کٹھوعہ کے نشیبی علاقوں، ادھم پور کے علاوہ ڈوڈہ اور کشتواڑ میں ندیوں کے قریب کے علاقوں میں۔
عمر عبداللہ نے کہا، "کچھ اضلاع، جن کے متاثر ہونے کا امکان تھا، کو بچا لیا گیا ہے۔ راجوری اور پونچھ کے علاقے ٹھیک ہیں۔ پہلے ہمیں بارش سے متعلق اس مسئلے سے باہر نکلنا چاہیے، پھر مکانات کو پہنچنے والے نقصان کا اندازہ لگایا جائے گا۔ اس کے بعد ایک پیکیج تیار کیا جائے گا،"۔
سیلابی راستوں پر لوگوں کے مکانات بنانے کے بارے میں ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے خاص طور پر سیلاب زدہ علاقوں میں رہنے والوں کے لیے انہیں منتقل کرنا ہو گا جب بھی سیلاب آتا ہے ان کے مکانات بار بار تباہ ہوتے ہیں۔