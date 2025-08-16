ترال، پلوامہ، (شبیر بھٹ): ایک ایسے وقت میں جب کہ ریاستی درجہ کی بحالی کا مسئلہ فی الوقت گرمایا ہوا ہے۔ گزشتہ روز پندرہ اگست 2025 کی تقریب کے موقع پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس حوالے سے دستخطی مہم چھیڑنے کا جو اعلان کیا ہے اس سے ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ جموں و کشمیر اپنی پارٹی کے لیڈر اور معروف سیاسی قائد ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے دستخطی مہم پر تنقید کرتے ہوئے بتایا ہے کہ عمر عبداللہ اقتدار پر براجمان ہونے کے بعد مکمل ناکام ہو چکے ہیں اور اب دستخطی مہم کا نیا شوشہ چھوڑ رہے ہیں۔
ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے کہا کہ عوام نے نیشنل کانفرنس کو پچاس سیٹیں دے کر پہلے ہی دستخط کر کے دیے ہیں، تاکہ وہ عوام کی نمائندگی کریں۔ مگر بدقسمتی سے نیشنل کانفرنس کی سرکار اپنے وعدوں کو عملی جامہ پہنانے میں ناکام ہو چکی ہے اور اب دستخطی مہم شروع کرنے کا نیا نعرہ دیا جا رہا ہے۔
اسمبلی میں قرارداد پاس کی جائے
ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے مزید کہا کہ جب کہ بہتر یہ ہے کہ ریاستی درجہ کی بحالی کے لیے اسمبلی میں ایک قرارداد پاس کی جائے۔ ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے مزید بتایا کہ اگر ممبران اسمبلی تنخواہ بڑھانے اور دیگر معاملات کے معاملے پر اکھٹے ہو سکتے ہیں تو پھر یہ ریاستی درجہ کی بحالی میں کیوں نہیں ایک جگہ ہو سکتے۔