ناردرن ریلوے کا نیا سنگ میل، 116گاڑیوں کے ساتھ پہلا آٹوموبائل ریک کشمیر پہنچا
مانیسر، ہریانہ سے اننت ناگ تک مال بردار ٹرین نے 850کلومیٹر کا فاصلہ 45گھنٹوں میں طے کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 3, 2025 at 4:23 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : ناردرن ریلوے نے آج اس وقت ایک نیا سنگ میل طے کیا جب تاریخ میں پہلی مرتبہ پہلا آٹوموبائل ریک وادی میں داخل ہوا، جس کا اننت ناگ ریلوے اسٹیشن پر آٹوموبائل سے جڑے افراد نے والہانہ استقبال کیا۔ شمالی ریلوے نے بدھ کو ہریانہ کے مانیسر سے جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع کے لیے 116 گاڑیوں کو لے کر پہلا آٹوموبائل ریک روانہ کیا تھا، جو جمعہ کے روز اننت ناگ پہنچ گیا۔
کار ڈیلرشپ کا پہلا آٹوموبائل ریک شمالی ریلوے کی طرف سے ماروتی سوزوکی انڈیا لمیٹڈ کے ان پلانٹ گتی شکتی ٹرمینل سے مانیسر میں آج وادی کشمیر میں اننت ناگ گڈز شیڈ پہنچی۔ ناردرن ریلویز کے چیف ایریا مینیجر ثاقب یوسف نے اس موقع پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: ’’آٹو ٹرین میں بریزا، ڈیزائر، ویگن آر اور ایس پریسو سمیت 116 گاڑیاں موجود تھیں۔‘‘ انہوں نے کہا کہ ٹرین مانیسر سے روانہ ہوئی اور تقریباً 45 گھنٹے میں 850 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرکے اننت ناگ پہنچ گئی۔
انہوں نے کہا کہ ادھم پور - سرینگر - بارہمولہ ریل لنک (یو ایس بی آر ایل) پروجیکٹ کے تحت وادی سے ریل رابطے نے علاقائی رابطہ کو مضبوط کیا ہے، رسد کی کارکردگی کو بہتر بنایا ہے اور سڑکوں سے ٹریفک کی بھیڑ کو نمایاں طور پر کم کیا ہے۔
ثاقب نے مزید کہا کہ ’’یہ ریلوے کے لئے نہ صرف ایک نیا سنگ میل ہے بلکہ اس سے آٹوموبائل انڈسٹریز کے لئے ایک نیا انقلاب آئے گا، انہوں نے کہا کہ آنے والے وقت میں اس سروس کو مزید وسعت دی جائے گی۔‘‘
کُتھرو موٹرس کے مینیجنگ ڈائریکٹر وسیم کُتھرو نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’یہ قدم آٹو موبائل لاجسٹکس کے لئے کافی کارگر ثابت ہوگا۔‘‘ انہوں نے کہا کہ ’’موسم سرما کے دوران اکثر و بیشتر سرینگر جموں قومی شاہراہ بند ہو جاتی ہے جس دوران آٹوموبائل کی رسائی کافی متاثر رہتی تھی، اس قدم سے اب بہ آسانی رسائی ممکن ہو گئی ہے اور آٹوموبائل اب صرف قومی شاہراہ پر منحصر نہیں رہے گی۔‘‘ انہوں نے انڈین ریلوے کے اس قدم کی سراہنا کرتے ہوئے اپیل کی کہ اس سروس کو مزید بڑھایا جائے۔
واضح رہے کہ 9 اگست کو پنجاب کے روپ نگر سے جنوبی کشمیر کے اننت ناگ گڈز شیڈ تک کامیابی کے ساتھ سیمنٹ سے بھری پہلی مال بردار ٹرین کی شروعات ہوئی تھی، جس نے وادی کو قومی مال برداری کے نیٹ ورک سے جوڑنے میں ایک اہم سنگ میل کے طور پر کام کیا۔
