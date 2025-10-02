کٹرا - بانہال ٹرین کی مدت میں توسیع، 7اکتوبر تک ہوگی آپریٹ

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کٹرا - بانہال ٹرین کی مدت میں توسیع، 7اکتوبر تک ہوگی آپریٹ
کٹرا - بانہال ٹرین سروس مسافروں کی سہولت کے لیے مزید چار دن تک بڑھانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 2, 2025 at 3:36 PM IST
جموں (عامر تانترے) : ناردرن ریلوے کے جموں ڈویژن نے شری ماتا ویشنو دیوی - کٹرا اور بانہال کے درمیان چلنے والی مقامی ٹرین سروس کو مزید چار دن بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ مسافروں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور سہولت کے پیش نظر کیا گیا ہے۔
سینئر ڈویژنل کمرشل مینیجر جموں ریلوے ڈویژن اُچت سنگھل نے ایک بیان میں کہا کہ خصوصی ٹرین نمبر 04688/04687 کو 19 ستمبر سے 3 اکتوبر تک 15 دن کے لیے چلایا گیا تھا۔ یہ ٹرین سڑک کے مقابلے میں مسافروں کے لیے زیادہ بہتر آپشن ثابت ہوئی۔
ریلوے حکام کے مطابق ڈویژنل ریلوے مینیجر وویک کمار، ایس ڈی سی ایم اُچت سنگھل اور سینئر ڈویژنل آپریشنز مینیجر اریش بنسل نے فیصلہ لیا ہے کہ یہ ٹرین سروس 3 اکتوبر سے 7 اکتوبر تک مزید بڑھائی جائے۔ اس دوران ٹائم ٹیبل اور اسٹیشنوں پر رکنے کا نظام وہی رہے گا۔
مسافروں کو سفر سے متعلق مزید معلومات کے لیے انڈین ریلوے کی ویب سائٹ یا ہیلپ لائن نمبر 139 سے رجوع کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔
یاد رہے کہ یہ ہنگامی ٹیرن سروس سرینگر جموں شاہراہ کی بندش کے بعد شروع کی گئی تھی تاکہ شاہراہ کے دونوں اطراف درماندہ مسافروں کو کسی حد تک راحت نصیب ہو سکے، تاہم اب اس سروس پر مزید رش کے پیش نظر حکام نے اس سروس کو مزید بڑھانے کا فیصلہ لیا ہے۔
