بکروالوں کی موسمی ہجرت امسال قبل از وقت شروع
جموں وکشمیر میں ایک بڑی تعداد بکروال خانہ بدوشوں کی بھی رہتی ہے،جو موسم کے لحاظ سے اہل خانہ اور مویشیوں کےساتھ ہجرت کرتے ہیں۔
Published : September 13, 2025 at 5:49 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): خانہ بدوش بکروالوں اور مقامی چوپانوں نے اپنے ریوڑوں کے ساتھ ٹھنڈے علاقوں سے رواں برس قبل از وقت ہی ہجرت کرنے کا آغاز کر دیئے ہیں۔ بکروال خانہ بدوش ہر سال گرمیوں کے آغاز پر اپنے مال مویشیوں کے ساتھ پہاڑی علاقوں کی جانب ہجرت کرتے ہیں۔ یہ لوگ مئی کے مہینے میں ٹھنڈے علاقوں اور اونچے جنگلاتی چراگاہوں کا رخ کرتے ہیں اور خزاں کے موسم تک مزکورہ علاقوں میں اپنے ریوڑوں کے ساتھ قیام کرتے ہیں۔
لیکن امسال وادی کشمیر میں سردی شروع ہونے سے قبل ہی ان کی واپسی کا سلسلہ شروع ہوگیا ہے۔ جبکہ سونہ مرگ کی پہاڑیوں پراب تک دو بار ہلکی برفباری کے نتیجے میں سردی میں اضافہ ہوا اور یہاں قیام پذیر خانہ بدوش بکروالوں نے قبل از وقت ہی واپسی کی راہ اختیار کر لی۔جو کہ تقریباً ایک ماہ قبل از وقت ہے۔
حاکم دین کہتے ہیں کہ کہ امسال نہ صرف میدانی بلکہ پہاڑی علاقوں میں بھی موسم نے کروٹ لی۔ بارشوں اور برفباری کی وجہ سے ستمبر سے پہلے ہی مذکورہ علاقوں میں سردی نے دستک دی جس کے پیش نظر ہمیں اکتوبر کے بجائے ستمبر میں ہی میدانی علاقوں کا رخ کرنا پڑا ہے۔اگرچہ ہم عام طور پر سونہ مرگ یا تھجواس وغیرہ کے اونچائی والی چرا گاہوں سے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں واپسی اختیار کر لیتے تھے تاہم آج ہم قبل ہی ان سبزا زاروں کو چھوڑنے پر مجبور ہورہے ہیں۔
بکروال خانہ بدوش وہ چرواہے ہیں جو اپنے مال مویشیوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کے لیے سونہ مرگ موسم گرما کی اہم منزل ہے۔ایک ایسی اونچائی والی چراگاہ جہاں سرسبز گھاس ان کے مویشیوں کے لیے بہترین ہے۔بکروال روایتی پہاڑی گزرگاہوں جیسے کہ پیر پنچال درہ،ہمالیہ سلسلے کو عبور کرتے ہوئے بلندی والی چرا گاہوں تک پہنچنے کے لیے استعمال کرنے ہیں۔
سرکاری اعدادوشمار کے مطابق رواں برس 216 بکروال کنبے 458000 بھیڑ بکریوں کو لے کر وسطی ضلع گاندربل اور کرگل ضلع کے منی مرگ،مشکو ویلی،،درواس،تھجواس اور سونہ مرگ میں تھے ۔اس کے علاوہ 283 مقامی چوپان اور گھر طبقے سے وابستہ افراد بھی 64222 بھیڑ بکریوں کے ساتھ ان مقامات پر قیام پذیر تھے۔
ایک بکروال خاندان کے سربراہ منظور احمد کا کہنا ہے ’’جموں و کشمیر حکومت نے گجر بکر وال قبائل کی موسمی ہجرت اور نقل و حمل کو آسان بنانے کے لیے اگرچہ 2022 میں مفت ٹرانسپورٹ سہولت کا آغاز کیا تھا لیکن اس کے بعد اس طرح کی کوئی بھی ٹرانسپورٹ سہولیات حکومت کی جانب سے دیکھنے کو نہیں ملی ۔انہوں نے کہا کہ حکومت کے اس اقدام سے انہیں نقل وحرکت میں کافی راحت اور آسانی ہوئی تھی ۔
واضح رہے کہ سال 2022 کے مئی مہینے میں بکروالوں کی نقل و حمل کو آسان بنانے کی کیلئے 40 ٹرکیں دستیاب رکھی گئی تھیں ۔ جبکہ ہجرت کے وقت ستمبر اکتوبر 2022 میں مزید 300 ٹرکوں کا انتظام کیا گیا تھا تاکہ اُس وقت کے 16,000 خاندانوں اور ان کے 2,36,000 مویشیوں کے دشوار گزار سفر کو نہ صرف آسان بنایا جائے بلکہ حکومت کے مطابق ان کی ہجرت کے دوران قومی شاہراہ پر ہونے والے ٹریفک جام سے بھی عام مسافروں کو راحت دلائی جاسکے۔
وادی کشمیر کے بلند و بالا پہاڑوں کی جانب ہر برس ایک قدیم روایت تازہ ہو جاتی ہے۔جب خانہ بدوش بکروال اپنے ریوڑوں کے ساتھ ٹھنڈے علاقوں سے واپسی کرتے ہیں۔ سردی کے آغاز پر ہونے والی یہ موسمی ہجرت نہ صرف فطرت کے بدلتے رنگوں کی خبر دیتی ہے،بلکہ یہ اس خطے کی ثقافت، روایت اور طرزِ زندگی کا بھرپور عندیہ بھی دیتی ہے۔
بکروال ٹولیوں کی شکل میں شہری یا میدانی علاقوں سے اونچائی والے یا پہاڑی علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔اس دوران وہ عارضی گھروں میں رہتے ہیں۔ جنہیں مقامی زبان میں ڈھوک کہا جاتا ہے۔بکروالوں کا کہنا ہے کہ یہاں نہ صرف موسم خوشگوار ہوتا ہے بلکہ سرسبز چراگاہیں بھی موجود ہوتی ہیں جو ان کے مال مویشیوں کی صحت اور نشوونما کے لیے انتہائی مفید ہوتی ہیں۔
یہ طرزِ زندگی کوئی نیا عمل نہیں بلکہ نسل در نسل منتقل ہونے والی ایک روایت ہے۔ جدید دور میں بھی یہ روایت نہ صرف قائم ہے بلکہ مقامی ثقافت کا ایک اہم ستون بنی ہوئی ہے۔
بکروال خانہ بدوشوں کی یہ سالانہ ہجرت جہاں موسمی تبدیلیوں کا پتہ دیتی ہے۔ وہیں ایک زندہ اور متحرک ثقافت کا منظر بھی پیش کرتی ہے۔پہاڑوں کی ٹھنڈی ہواؤں اور سبزہ زاروں میں بسنے والی یہ زندگیاں آج بھی فطرت سے جڑی ہوئی ہے۔ نہ صرف یہ اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرتے ہیں بلکہ اپنی روایات کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں ۔