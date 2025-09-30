ETV Bharat / jammu-and-kashmir
شوپیان میں این آئی اے کی کارروائی، عسکریت پسندوں کے معاون کا رہائشی مکان ضبط
جموں وکشمیر کےضلع شوپیاں میں این آئی اے کی کارروائی میں طارق احمد کو گرفتار کیا گیا۔
Published : September 30, 2025 at 2:19 PM IST
شوپیان (شاہد ٹاک): قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) نے جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان کے ملڑیرہ علاقے میں آج ایک بڑی کارروائی انجام دیتے ہوئے عسکریت پسندوں کے مبینہ معاون کے رہائشی مکان کو ضبط کر لیا ہے۔
ذرائع کے مطابق این آئی اے کی ٹیم پولیس، سی آر پی ایف اور دیگر سیکوریٹی ایجنسیوں کے ہمراہ ملڑیرہ شوپیان پہنچی، جہاں طارق احمد نامی شخص کے گھر پر چھاپہ مار کارروائی انجام دی گئی۔ طارق احمد کو 2021 میں پولیس نے ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا تھا اور وہ اس وقت بھی حراست میں ہے۔
این آئی اے کے مطابق طارق احمد عسکریت پسندوں کے ساتھ قریبی روابط رکھتا تھا اور ان کی سرگرمیوں میں معاونت کرتا تھا۔ اسی سلسلے میں اس کی جائیداد، یعنی رہائشی مکان، کو قانون کے تحت ضبط کر لیا گیا ہے۔
واضح رہے کہ گزشتہ روز بھی عسکری سرگرمیوں کے لیے ملک کے مختلف حصوں میں ہتھیاروں کی سپلائی میں مبینہ طور پر ملوث ایک شخص کو گرفتار کرلیا گیا تھا۔ حکام نے جمعرات کو بتایا کہ بہار کے رہنے والے عارف حسین عرف ابو طالب کو بدھ کی شام این آئی اے کی ایک ٹیم نے دہلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اس وقت گرفتار کیا جب وہ ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔
مزید پڑھیں: سوپور پولیس نے طویل عرصے کے بعد بدنام زمانہ دھوکہ باز کو پکڑ لیا
واضح رہے کہ اس سے قبل بھی این آئی اے نے وادی کے مختلف حصوں میں عسکری معاونین کے خلاف سخت کارروائی کی ہے تاکہ دہشت گردی کے نیٹ ورک کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے۔