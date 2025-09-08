ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بڈگام اور بارہمولہ اضلاع میں این آئی اے کی چھاپے ماری، صبح سویرے ہوئی کارروائی
بڈگام میں عبدالرشید ڈار ولد غلام محمد ڈار کے گھر پر اور بارہمولہ میں عمر رشید لون کے گھر پر صبح سویرے چھاپہ مارا گیا۔
Published : September 8, 2025 at 9:35 AM IST|
Updated : September 8, 2025 at 9:40 AM IST
بڈگام، (محمد عارف وانی): وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں پیر کی صبح سویرے نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) کی ایک ٹیم نے ضلع کے پکھر پورہ گاؤں میں ایک رہائشی مکان پر چھاپہ مارا جب کہ بارہمولہ میں پٹن علاقے کے زینگام گاؤں میں بھی چھاپہ مارا گیا۔
ذرائع نے بتایا کہ بڈگام میں عبدالرشید ڈار ولد غلام محمد ڈار کے گھر پر چھاپہ مارا گیا اور بارہمولہ میں عمر رشید لون کے گھر پر صبح سویرے چھاپہ مارا گیا۔ حکام کے مطابق یہ کارروائی ایجنسی کی جانب سے جاری تحقیقات کا ایک حصہ ہے۔
کئی گھنٹے تک تلاشی کارروائی
سخت سکیورٹی کے درمیان تلاشی لی گئی اور کئی گھنٹے تک یہ تلاشی جاری رہی۔ تاہم، چھاپے کے دوران کی گئی کسی بھی بازیابی یا حراست کے بارے میں این آئی اے کی طرف سے فوری طور پر کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔
آپریشن کے دوران علاقے میں نقل و حرکت پر پابندی
مقامی ذرائع نے بتایا کہ آپریشن کے دوران علاقے میں نقل و حرکت پر کچھ دیر کے لیے پابندی لگا دی گئی تھی، لیکن تلاشی مکمل ہونے کے بعد حالات معمول پر آگئے۔ این آئی اے نے حالیہ مہینوں میں کشمیر کے مختلف حصوں میں اپنی کارروائیوں کو تیز کیا ہے، خاص طور پر عسکریت پسندی سے متعلق معاملات کے سلسلے میں یہ تلاشی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔
واضح رہے کہ قبل ازیں قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) نے عسکری سرگرمیوں کے لیے ملک کے مختلف حصوں میں ہتھیاروں کی سپلائی میں مبینہ طور پر ملوث ایک شخص کو گرفتار کرلیا تھا۔ حکام نے بتایا تھا کہ بہار کے رہنے والے عارف حسین عرف ابو طالب کو این آئی اے کی ایک ٹیم نے دہلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اس وقت گرفتار کیا جب وہ ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔
عہدیداروں نے بتایا تھا کہ عارف وجیانگرم (آندھرا پردیش) آئی ایس آئی ایس دہشت گردانہ سازش کیس میں ایک اور اہم ملزم ہے۔ ملزم کو آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں واقع این آئی اے کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ تحقیقاتی ایجنسی کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ این آئی اے کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ عارف، سید سمیر کے ساتھ پہلے ہی اس کیس میں گرفتار ملزم سراج الرحمان سے رابطے میں تھا۔