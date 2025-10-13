سرینگر - جموں قومی شاہراہ پر دو طرفہ ٹریفک بحال: این ایچ اے آئی

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرینگر - جموں قومی شاہراہ پر دو طرفہ ٹریفک بحال: این ایچ اے آئی
ہائی وے اتھارٹیز نے ادھمپور-چنینی کے درمیان مرمت کا کام مکمل کر کے سرینگر جموں شاہراہ پر دو طرفہ ٹریفک بحال کر دیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 13, 2025 at 8:57 PM IST
جموں (عامر تانترے) : نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا (این ایچ اے آئی) نے پیر کو سرینگر -جموں نیشنل ہائی وے (این ایچ 44) پر دو طرفہ ٹریفک بحال کر دیا ہے۔ یہ شاہراہ حالیہ طوفانی بارشوں سے صوبہ جموں میں ادھمپور اور چنانی کے درمیان شدید لینڈ سلائیڈز کے باعث بری طرح سے متاثر ہوئی تھی۔
اتھارٹی نے مقامی انتظامیہ کو مطلع کیا ہے کہ ’’اب تمام اقسام کی گاڑیاں شاہراہ پر دونوں سمتوں میں رواں دواں رہیں گی۔‘‘ یاد رہے کہ اگست کے آخر اور ستمبر کے آغاز (26–27 اگست اور 2–3 ستمبر) میں بھاری بارشوں، فلیش فلڈز اور بادل پھٹنے کے واقعات کے بعد شاہراہ پر ٹریفک کی آمد و رفت بری طرح متاثر ہوئی تھی۔
این ایچ اے آئی کے ترجمان نے بتایا کہ لینڈ سلائیڈز کے فوراً بعد محکمے نے عملہ اور مشینری کو جنگی بنیادوں پر تعینات کیا تاکہ رابطہ فوری طور پر بحال کیا جا سکے۔ ’’مسلسل کوششوں کے بعد ہائی وے پر نقصان زدہ حصے کی مرمت کر کے بلیک ٹاپنگ بھی کی گئی۔ ادھمپور اور چنینی کے درمیان تقریباً 300 میٹر طویل تھارڈ کے نزدیک سب سے زیادہ متاثرہ حصہ کو 5 اکتوبر کو مکمل طور پر بلیک ٹاپ کر دیا گیا، جس سے بھاری اور ہلکی دونوں طرح کی گاڑیوں کے لیے آمدورفت آسان ہو گئی۔‘‘
شارہاہ بحالی سے اس انتہائی اہم رابطہ سڑک پر دو طرفہ ٹریفک بحال ہو گیا ہے، جس سے بھیڑ میں کمی اور لکھن پور- جموں - سرینگر راہداری پر بلا تعطل ٹریفک کی نقل و حمل ممکن ہو گئی ہے۔
ترجمان کے مطابق: ’’این ایچ اے آئی نے شاہراہ پر باقاعدہ مانیٹرنگ اور مرمت ٹیمیں بھی تعینات کی ہیں تاکہ مسافروں کے لیے محفوظ اور ہموار سفر کو یقینی بنایا جا سکے۔‘‘
یاد رہے کہ ادھمپور سے بانہال کے درمیان لینڈ سلائیڈز کے سبب شاہراہ بند ہونے سے سینکڑوں گاڑیاں کئی گھنٹوں تک پھنس گئی تھیں، جنہیں بعد میں سڑک کے جزوی طور پر بحال ہونے کے بعد نکالا گیا۔ تاہم اب شاہراہ پر دو طرفہ ٹریفک بحال ہونے سے مسافروں خاص کر ڈرائیوروں نے راحت کی سانس لی ہے۔
