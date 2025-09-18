این ایچ اے آئی ادھم پور اور چنانی کے درمیان این ایچ 44 کے تباہ شدہ حصے کو دوبارہ ترتیب دینے پر غور کر رہا ہے

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
این ایچ اے آئی ادھم پور اور چنانی کے درمیان این ایچ 44 کے تباہ شدہ حصے کو دوبارہ ترتیب دینے پر غور کر رہا ہے
این ایچ اے آئی کے اہلکار نے کہا ہائی وے کے زیادہ تر تباہ شدہ حصے کو ایک ہفتے کے اندر بحال کردیا جائے گا۔
Published : September 18, 2025 at 8:04 PM IST
جموں:(عامر تانترے) جموں۔سری نگر قومی شاہراہ کے ادھم پور تا چنانی سیکشن کو پہنچنے والے نقصان پر کافی ہنگامہ آرائی کے بعد، چیزیں اب آگے بڑھ رہی ہیں کیونکہ نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا (این ایچ اے آئی) نے ٹریفک کی آسانی کے لیے تھرار میں ایک پل بنانے کا منصوبہ بنایا ہے۔
لیکن اس سے پہلے این ایچ اے آئی کو ادھم پور اور چنانی کے درمیان ہموار ٹریفک کی نقل و حرکت کو یقینی بنانے کے چیلنج کا سامنا ہے، کیونکہ اگست میں ہونے والی غیر معمولی بارشوں کے دوران تقریباً 18 کلو میٹر کے راستے کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا تھا۔
این ایچ اے آئی کے ایک سینئر اہلکار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ہائی وے کے زیادہ تر تباہ شدہ حصے کو ایک ہفتے کے اندر بحال کر دیا جائے گا، لیکن کچھ علاقوں کی تعمیر نو کی ضرورت ہے، اور ایک تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ تیار کی جا رہی ہے۔
اہلکار نے کہا "تھرار میں ہماری ترجیح سڑک کو مستحکم کرنا ہے، اس کے بعد میکڈمائزیشن، جس سے گاڑیوں کی آسانی سے آمدورفت یقینی ہو گی۔ ہمارے لوگ ہائی وے کے بیشتر حصوں سے لینڈ سلائیڈنگ اور ملبہ ہٹانے کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن چند کلومیٹر کو دوبارہ درست کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے، جس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ ہم ایک تفصیلی منصوبے کی تیاری کے لیے کام کر رہے ہیں اور پل کی تعمیر کے لیے ایک تفصیلی منصوبہ تیار کیا جائے گا۔ تھرار میں تباہ شدہ سڑک، اسے ہر موسم کی سڑک بناتی ہے،" ۔
این ایچ اے آئی کو معیارات پر پورا نہ اترنے کے لیے مختلف حلقوں سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں شاہراہ کو نقصان پہنچا۔ تاہم، این ایچ اے آئی نقصان کے لیے غیر معمولی بارش اور سیلاب کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے۔
انہوں نے مزید کہا، "اس سال ہمیں جس سطح کے سیلاب کا سامنا کرنا پڑا وہ خطرناک تھا، اور اس خطے میں اس سے پہلے کبھی اتنی بارشیں نہیں ہوئیں۔ ہماری ہائی وے بارش کو برداشت کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن جب بارش توقعات سے زیادہ ہوئی تو نقصان ہوا، اور ہم اسے روکنے میں ناکام رہے۔"
ادھم پور اور چنانی کے درمیان ہائی وے کا یہ حصہ کچھ سال پہلے مکمل ہوا تھا اور اس مانسون تک ٹریفک ہموار تھی اور ٹریفک جام ماضی کی بات تھی۔ تاہم مون سون کی بارشوں نے حالات کو معمول پر لایا ہے۔
اس پر تبصرہ کرتے ہوئے این ایچ اے آئی جموں کے ریجنل آفیسر کی میڈیا اسسٹنٹ، جانہوی جیسوال نے کہا، "2 ستمبر کو این ایچ 44 پر تھرار کے قریب ایک زبردست لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، جس کی پیمائش تقریباً 550 میٹر بلند اور 300 میٹر لمبی تھی۔ سڑک کے میٹرز بہہ گئے، جس کے نتیجے میں نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا (این ایچ اے آئی) نے جموں کو سری نگر سے جوڑنے والی اس اہم شاہراہ کو بحال کرنے کے لیے فوری طور پر اپنی ٹیموں اور مشینری کو متحرک کر دیا، ایک عارضی ڈائیورز کے ذریعے ٹریفک کو کامیابی کے ساتھ دوبارہ کھول دیا گیا۔
انہوں نے کہا، "پورے 4 لین والے کیریج وے کی بحالی کے لیے ایک نئی ڈی پی آر کی تیاری اور متاثرہ حصے کو دوبارہ ترتیب دینے کی ضرورت ہوگی۔ دریں اثنا، این ایچ اے آئی موجودہ 2-لین ڈائیورزن کو چوڑا اور مضبوط کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ موجودہ منفی موسمی حالات کی وجہ سے، بلیک ٹاپنگ کا کام ستمبر کے آخر تک شروع کر دیا جائے گا، جب سطح مستحکم ہو جائے گی اور این ایچ اے کی ٹیم ٹریفک اور ٹریفک کو مکمل طور پر محفوظ بنائے گی۔ مستقل بحالی کو تیز کریں۔"