ETV Bharat / jammu-and-kashmir

درخت کاٹنے کا معاوضہ دو ورنہ پروجیکٹ منسوخ ہو سکتا ہے: NGTکا حکومت کو انتباہ - NTG RAPS JK GOVERNMENT

این جی ٹی نے معاوضے کی رقم جمع کرنے پر سخت نوٹس لیا ہے۔ اس ضمن میں اگلی سماعت 11نومبر کو مقرر کی گئی ہے۔

شہرہ آفاق گلمرگ کی جانب گاڑیاں رواں دواں
شہرہ آفاق گلمرگ کی جانب گاڑیاں رواں دواں (فائل فوٹو: اے این آئی)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 28, 2025 at 6:37 PM IST

2 Min Read

سرینگر: نیشنل گرین ٹریبونل (این جی ٹی) نے جموں و کشمیر حکومت کو شمالی کشمیر کے کپوارہ ضلع کے راجوار جنگلات میں سڑک کی تعمیر کے لیے درختوں کی بڑے پیمانے پر کٹائی پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ عدالت نے اس اقدام کو ’ماحولیاتی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی‘ اور ’حکمرانی میں بدترین کوتاہی‘ قرار دیا۔

یہ معاملہ ہندوارہ - بنگس (Handwara - Bungus) سڑک جڑا ہے، جس کی تعمیر کو 2019 میں منظوری دی گئی تھی۔ منصوبے کے تحت 447 تن آور درخت، 340 پولز اور 236 پودے کاٹے گئے، مگر معاوضے اور جنگلاتی ازالے کے لیے مقررہ 3.81 کروڑ روپے کی رقم اب تک جمع نہیں کی گئی۔ ٹریبونل میں اس بات کا اعتراف کشمیر کے چیف کنزرویٹر آف فاریسٹ نے کیا۔

ٹریبونل نے چیف سیکریٹری جموں و کشمیر سے وضاحت طلب کی ہے کہ ’’بغیر ادائیگی کے درختوں کی کٹائی کی اجازت کس طرح دی گئی؟‘‘ اس کے ساتھ ساتھ معدنیات کے استعمال میں 2,728 میٹرک ٹن کی سنگین بے ضابطگی بھی سامنے آئی ہے، جو غیر قانونی کان کنی کی نشاندہی کرتی ہے۔مزید برآں، دریا کے کناروں سے مٹی اور پتھر اٹھانے کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں، جو پلوں کی بنیادوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔

راجوار کے یہ جنگلات نہ صرف سبز سونے کے قدرتی اور وسیع ذخائر ہیں بلکہ ہمالیائی ریچھ، (Himalayan Black Bear) چیتے اور ہرن جیسی نایاب جنگلی حیات کا مسکن بھی ہیں۔عدالت نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ ’’آیا جنگلی حیات کی لازمی اجازت حاصل کی گئی تھی یا نہیں؟‘‘

یہ مقدمہ ہندوارہ کے وکیل اور آر ٹی آئی کارکن راسخ رسول بھٹ نے دائر کیا ہے۔ عدالت نے حکومت کو ہدایت دی ہے کہ اگر دو ماہ میں رقم وصول نہ ہوئی تو منصوبے پر پابندی لگ سکتی ہے۔ کیس کی اگلی سماعت 11 نومبر کو مقرر کی گئی ہے۔

سرینگر: نیشنل گرین ٹریبونل (این جی ٹی) نے جموں و کشمیر حکومت کو شمالی کشمیر کے کپوارہ ضلع کے راجوار جنگلات میں سڑک کی تعمیر کے لیے درختوں کی بڑے پیمانے پر کٹائی پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ عدالت نے اس اقدام کو ’ماحولیاتی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی‘ اور ’حکمرانی میں بدترین کوتاہی‘ قرار دیا۔

یہ معاملہ ہندوارہ - بنگس (Handwara - Bungus) سڑک جڑا ہے، جس کی تعمیر کو 2019 میں منظوری دی گئی تھی۔ منصوبے کے تحت 447 تن آور درخت، 340 پولز اور 236 پودے کاٹے گئے، مگر معاوضے اور جنگلاتی ازالے کے لیے مقررہ 3.81 کروڑ روپے کی رقم اب تک جمع نہیں کی گئی۔ ٹریبونل میں اس بات کا اعتراف کشمیر کے چیف کنزرویٹر آف فاریسٹ نے کیا۔

ٹریبونل نے چیف سیکریٹری جموں و کشمیر سے وضاحت طلب کی ہے کہ ’’بغیر ادائیگی کے درختوں کی کٹائی کی اجازت کس طرح دی گئی؟‘‘ اس کے ساتھ ساتھ معدنیات کے استعمال میں 2,728 میٹرک ٹن کی سنگین بے ضابطگی بھی سامنے آئی ہے، جو غیر قانونی کان کنی کی نشاندہی کرتی ہے۔مزید برآں، دریا کے کناروں سے مٹی اور پتھر اٹھانے کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں، جو پلوں کی بنیادوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔

راجوار کے یہ جنگلات نہ صرف سبز سونے کے قدرتی اور وسیع ذخائر ہیں بلکہ ہمالیائی ریچھ، (Himalayan Black Bear) چیتے اور ہرن جیسی نایاب جنگلی حیات کا مسکن بھی ہیں۔عدالت نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ ’’آیا جنگلی حیات کی لازمی اجازت حاصل کی گئی تھی یا نہیں؟‘‘

یہ مقدمہ ہندوارہ کے وکیل اور آر ٹی آئی کارکن راسخ رسول بھٹ نے دائر کیا ہے۔ عدالت نے حکومت کو ہدایت دی ہے کہ اگر دو ماہ میں رقم وصول نہ ہوئی تو منصوبے پر پابندی لگ سکتی ہے۔ کیس کی اگلی سماعت 11 نومبر کو مقرر کی گئی ہے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

KASHMIR CUTTING OF TREENGT ON HANDWARA BANGUS ROADKASHMIR KUPWARA FOREST TREE CUTTINGنیشنل گرین ٹریبونلNTG RAPS JK GOVERNMENT

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.