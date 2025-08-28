سرینگر: نیشنل گرین ٹریبونل (این جی ٹی) نے جموں و کشمیر حکومت کو شمالی کشمیر کے کپوارہ ضلع کے راجوار جنگلات میں سڑک کی تعمیر کے لیے درختوں کی بڑے پیمانے پر کٹائی پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ عدالت نے اس اقدام کو ’ماحولیاتی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی‘ اور ’حکمرانی میں بدترین کوتاہی‘ قرار دیا۔
یہ معاملہ ہندوارہ - بنگس (Handwara - Bungus) سڑک جڑا ہے، جس کی تعمیر کو 2019 میں منظوری دی گئی تھی۔ منصوبے کے تحت 447 تن آور درخت، 340 پولز اور 236 پودے کاٹے گئے، مگر معاوضے اور جنگلاتی ازالے کے لیے مقررہ 3.81 کروڑ روپے کی رقم اب تک جمع نہیں کی گئی۔ ٹریبونل میں اس بات کا اعتراف کشمیر کے چیف کنزرویٹر آف فاریسٹ نے کیا۔
ٹریبونل نے چیف سیکریٹری جموں و کشمیر سے وضاحت طلب کی ہے کہ ’’بغیر ادائیگی کے درختوں کی کٹائی کی اجازت کس طرح دی گئی؟‘‘ اس کے ساتھ ساتھ معدنیات کے استعمال میں 2,728 میٹرک ٹن کی سنگین بے ضابطگی بھی سامنے آئی ہے، جو غیر قانونی کان کنی کی نشاندہی کرتی ہے۔مزید برآں، دریا کے کناروں سے مٹی اور پتھر اٹھانے کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں، جو پلوں کی بنیادوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔
راجوار کے یہ جنگلات نہ صرف سبز سونے کے قدرتی اور وسیع ذخائر ہیں بلکہ ہمالیائی ریچھ، (Himalayan Black Bear) چیتے اور ہرن جیسی نایاب جنگلی حیات کا مسکن بھی ہیں۔عدالت نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ ’’آیا جنگلی حیات کی لازمی اجازت حاصل کی گئی تھی یا نہیں؟‘‘
یہ مقدمہ ہندوارہ کے وکیل اور آر ٹی آئی کارکن راسخ رسول بھٹ نے دائر کیا ہے۔ عدالت نے حکومت کو ہدایت دی ہے کہ اگر دو ماہ میں رقم وصول نہ ہوئی تو منصوبے پر پابندی لگ سکتی ہے۔ کیس کی اگلی سماعت 11 نومبر کو مقرر کی گئی ہے۔