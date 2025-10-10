ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرینگر جموں قومی شاہراہ کے کئی حصے ’غیر مستحکم‘، نئی سائنسی تحقیق میں انتباہ
تحقیق میں سرینگر جموں نیشنل ہائی وے کے بانہال تا رام بن علاقے کی خصوصی طور نشاندہی کی گئی ہے۔
Published : October 10, 2025 at 8:18 PM IST
سرینگر: ایک تازہ سائنسی مطالعے میں انکشاف ہوا ہے کہ سرینگر جموں نیشنل ہائی وے کا ایک بڑا حصہ اپنی ساخت کے طور پر انتہائی کمزور ہے اور یہاں زمین کھسکنے (لینڈ سلائیڈ) کا شدید خطرہ منڈلا رہا ہے۔ رپورٹ میں خاص طور پر بانہال سے رام بن تک کے علاقے کی نشاندہی کی گئی ہے۔
جون میں اپلائیڈ جومیٹکس (Applied Geomatics) نامی ایک جریدہ میں شائع ایک تحقیق میں شاہراہ کے 27 مقامات پر پہاڑی ڈھلوانوں (road cut slopes) کا تجزیہ کیا گیا۔ ماہرین نے پتھریلی سطح کی مضبوطی جانچنے کے لیے راک ماس ریٹنگ (RMR) اور اسلوپ ماس ریٹنگ (SMR) جیسے بین الاقوامی پیمانے استعمال کیے، جبکہ 48 مقامات پر کائنی میٹک تجزیہ کیا گیا تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ چٹانیں کس طرح ٹوٹ یا پھسل سکتی ہیں؟
تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ شاہراہ کا بڑا حصہ نازک چٹانوں پر مشتمل ہے جو بھاری بارشوں کے دوران بکھر جاتی ہیں۔ مزید برآں، یہ علاقہ زلزلہ خیز زمرے (زون) میں واقع ہونے کی وجہ سے قدرتی طور پر غیر مستحکم ہے۔
مطالعے میں کئی مقامات جزوی یا مکمل طور پر غیر مستحکم پائے گئے، جن میں خاص طور پر کیفٹیریا موڑ (Cafeteria Morh) ضلع رام بن کے قریب ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سال بھر زمین کھسکنے کے واقعات رونما ہوتے ہیں، حتیٰ کہ یہ واقعات خشک موسم میں بھی پیش آتے ہیں۔ ہائی وے کا ناشری ٹنل سے پنتھال - رامسو تک کا حصہ سب سے زیادہ خطرناک قرار دیا گیا ہے۔
یہ تحقیق نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہائیڈرولوجی کے ریاض احمد میر، جیالوجیکل سروے آف انڈیا کے زاہد حبیب اور آئی آئی ٹی گواہاٹی کی کائنات عزیز نے مشترکہ طور پر کی ہے۔
مطالعے کے مصنفین کا کہنا ہے کہ شاہراہ کی مسلسل توسیع اور بھاری ٹریفک دباؤ ڈھلوانوں کو مزید کمزور کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق اگر یہ رجحان برقرار رہا تو مستقبل میں تباہ کن لینڈ سلائیڈز کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔
ایک دوسری تحقیق کے مطابق 1990 سے 2020 تک شاہراہ پر 960 سے زائد لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات پیش آئے جن میں تقریباً 1,000 افراد ہلاک اور 267 زخمی ہوئے۔
جموں و کشمیر کے 20 اضلاع میں سے 16 اضلاع کو زمین کھسکنے کے خطرے والے زونز میں شمار کیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق کشمیر کی یہ مرکزی شاہراہ (سرینگر جموں نیشنل ہائی وے) اپنی لمبائی، جغرافیائی ساخت اور زمینی اہمیت کے سبب اتھراکھنڈ اور ہماچل پردیش کی شاہراہوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: