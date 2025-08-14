سرینگر (نیوز ڈیسک) : جموں و کشمیر کے ریاستی درجہ کی بحالی سے متعلق دائر کی گئی درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے آج کہا کہ ’’زمینی حقائق کو مدنظر رکھنا ضروری ہے اور پہلگام میں جو کچھ ہوا اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔‘‘ چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوائی کی سربراہی میں جسٹس کے ونود چندرن پر مشتمل بینچ نے یہ تبصرہ کیا۔ سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے عدالت سے اس معاملے کو آٹھ ہفتوں بعد سننے کی درخواست کی، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔
سماعت کے دوران مہتا نے دعویٰ کیا کہ جموں و کشمیر کو ریاستی درجہ بحال کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن ملک کے اس حصے سے غیر معمولی حالات سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا: ’’فیصلہ سازی کے عمل میں کئی پہلوؤں پر غور کرنا پڑتا ہے، اور میں سمجھنے سے قاصر ہوں اس مرحلے پر اس مسئلے کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے! لیکن اس معاملے کو اگر آٹھ ہفتوں بعد سنا جائے تو میں ضروری ہدایات قبول کر لوں گا۔‘‘
حکومت کا وعدہ اور وکلاء کے دلائل
ایک وکیل نے یاد دلایا کہ حکومت نے عدالت میں جموں و کشمیر کو ریاستی درجہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ایک پٹیشنر کی نمائندگی کرتے ہوئے سینئر وکیل گوپال سنکرانارائنن نے کہا کہ ’’یونین آف انڈیا کی جانب سے دی گئی یقین دہانیوں کی بنیاد پر آپ (جج صاحبان) نے اس سوال کا جواب دینے سے گریز کیا تھا۔ اور ہم اس مسئلے پر بحث کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ آئینی بینچ کو ایک یقین دہانی دی گئی تھی۔‘‘ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کو 21 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن اس سمت ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔
سینئر وکیل منیکا گرو سوامی نے کہا کہ وہ ایک قانون ساز اسمبلی کے رکن کی جانب سے پیش ہوئی ہیں، جن کی دلیلیں دفعہ 370 کے مرکزی معاملے میں سنی گئی تھیں۔
سنکرانارائنن نے تجویز دی کہ ریاستی درجے کی بحالی سے متعلق تمام معاملات کو ایک ساتھ درج کیا جائے اور ایک ٹائم لائن مقرر کی جائے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دسمبر 2023 میں عدالت نے دفعہ 370 کی منسوخی کو برقرار رکھا تھا، تاہم ستمبر 2024 تک اسمبلی انتخابات کرانے اور ’’جلد از جلد‘‘ ریاستی درجہ بحالی کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔
درخواست گزاروں کا موقف تھا کہ ریاستی درجے کی بحالی میں تاخیر سے جموں و کشمیر میں منتخب حکومت کے اختیارات میں کمی آئے گی، جو آئین ہند کے بنیادی ڈھانچے کی سنگین خلاف ورزی ہے۔
