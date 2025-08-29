قومی شاہراہ بند، مغل روڈ واحد سہارا؛ مسافر سہولیات کے فقدان پر برہم

شوپیان (شاہد ٹاک): صوبہ جموں کو وادیٔ کشمیر کے ساتھ جوڑنے والا تاریخی مغل روڈ حالیہ دنوں میں ایک اہم متبادل راستے کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ گزشتہ دنوں ہونے والی شدید بارشوں اور طوفانی سیلاب کی وجہ سے جہاں جموں خطے میں زبردست نقصان ہوا، وہیں سری نگر-جموں قومی شاہراہ بھی کئی مقامات پر کھسک گیا ہے۔ اس وجہ سے شاہراہ گزشتہ تین دنوں سے آمدورفت کیلئے بند ہے اور اس کی بحالی میں مزید وقت لگنے کا امکان ہے۔
ایسے میں مغل روڈ واحد متبادل راستہ بن کر وادی کو صوبہ جموں سے جوڑ رہی ہے۔ لیکن یہاں روزانہ بڑھتے ہوئے ٹریفک رش کے ساتھ ساتھ بنیادی سہولیات کی کمی نے مسافروں کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ مسافروں کے مطابق راستے میں موبائل نیٹ ورک کا فقدان، بیت الخلاء کی عدم دستیابی اور قیام کے مناسب انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے سفر خطرناک اور تکلیف دہ بن گیا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ خدانخواستہ کسی ہنگامی صورتحال میں موبائل سروس نہ ہونے سے کسی سے رابطہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔
جبکہ ضلع انتظامیہ پونچھ اور شوپیاں کی جانب سے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے، جس کے تحت فی الحال مغل روڈ پر یک طرفہ ٹریفک ہی چل رہی ہے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں کئی گاڑیاں درماندہ ہو رہی ہیں، جبکہ ڈرائیوروں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس روڈ کو دوطرفہ ٹریفک کے قابل بنایا جائے تاکہ رش اور مشکلات میں کمی آئے۔
ضلع شوپیاں کے مقامی لوگوں نے حکومت سے پر زور مطالبہ کیا ہے کہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے مغل روڈ کو قومی شاہراہ کا درجہ دیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس روڈ پر ایک (ٹننل) سرنگ تعمیر کی جائے تاکہ یہ راستہ سال بھر کھلا رہ سکے، کیونکہ برف باری کی وجہ سے یہ سڑک تقریباً چھ ماہ بند رہتی ہے۔ لوگوں کو امید ہے کہ اگر (ٹننل) سرنگ کی تعمیر کا کام جلد شروع کیا گیا تو مغل روڈ نہ صرف ایک محفوظ اور پائیدار راستہ بنے گا بلکہ وادی اور صوبہ جموں کے درمیان رابطے کو بھی مضبوطی فراہم کرے گا۔