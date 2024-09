ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں و کشمیر کی موجودہ صورتحال کی نیشنل کانفرنس ذمہ دار: محبوبہ مفتی - JK Assembly Polls

By ETV Bharat Urdu Team

National Conference responsible for the current situation of J&k ( Etv bharat )