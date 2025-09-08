ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نیشنل کانفرنس نے شیرِ کشمیر شیخ محمد عبداللہ کو برسی پر شاندار خراج عقیدت پیش
September 8, 2025
جموں (محمد اشرف) : جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس نے پیر کے روز شیرِ کشمیر شیخ محمد عبداللہ کی 43ویں برسی پر جموں خطے بھر میں شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ مرکزی تعزیتی تقریب شیرِ کشمیر بھون جموں میں منعقد ہوئی جہاں پارٹی کے سینئر رہنماؤں اور کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور شیخ محمد عبداللہ کے ہمہ جہت کارناموں اور خدمات کو یاد کیا۔
تقریب کی صدارت صوبائی صدر جموں رتن لال گپتا نے کی جبکہ اس موقع پر نائب وزیر اعلٰی جموں کشمیر سریندر چودھری، سابق وزیر اور صوبائی جنرل سکریٹری اجے کمار سادھوترہ اور کابینہ وزیر ستیش شرما سمیت متعدد رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ جموں ڈویژن کے تمام ضلعی دفاتر میں بھی تعزیتی مجالس منعقد کی گئیں جن میں مقامی اکائیوں نے شیرِ کشمیر کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔
اپنے خطاب میں سریندر چودھری نے کہا کہ نیشنل کانفرنس شیخ محمد عبداللہ کے سیکولر اور ہمہ گیر نظریے کو ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ "شیخ عبداللہ نے اپنی پوری زندگی مذہبی رواداری، مساوات اور اتحاد کے لیے وقف کی، اور آج ان کے افکار کو زندہ رکھنا ہی ان کے لیے سب سے بڑا خراج ہے۔
اجے کمار سادھوترہ نے شیخ عبداللہ کو ہندو مسلم اتحاد کا مینار قرار دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت قدرتی آفات کے متاثرین تک بلا امتیاز پہنچنے کے لیے سرگرم ہے۔
رتن لال گپتا نے اپنے خطاب میں کہا کہ "شیخ محمد عبداللہ مہاتما گاندھی کے ہم عصر ایک وژنری رہنما تھے جنہوں نے فرقہ وارانہ دور میں امن و بھائی چارے کو قائم رکھنے کے لیے انتھک جدوجہد کی۔ ان کا سیکولر ہندوستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ آج بھی شمولیتی سیاست کی روشن مثال ہے۔
وزیر ستیش شرما نے اس موقع پر تاریخی زرعی اصلاحات ایکٹ کا ذکر کیا جو شیخ عبداللہ کے دور میں نافذ ہوا اور کسانوں کو بااختیار بنایا۔