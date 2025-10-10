ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نیشنل کانفرنس نے راجیہ سبھا امیدواروں کا کیا اعلان، فاروق عبداللہ انتخابی دوڑ سے باہر
سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے صحت کی خرابی کے باعث انتخابی دوڑ سے دستبرداری اختیار کی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 10, 2025 at 7:42 PM IST
سرینگر : نیشنل کانفرنس (این سی) نے جموں و کشمیر سے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے تین امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے۔ پارٹی کی جانب سے چودھری رمضان، شمی اوبرائے اور سجاد کچلو کے ناموں کا اعلان پارٹی کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر نے سرینگر میں پریس کانفرنس کے دوران کیا۔
پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، جو اہم امیدواروں میں شمار کیے جا رہے تھے، نے اپنی خراب صحت کے باعث انتخابی دوڑ سے دستبرداری اختیار کی ہے۔ 87 سالہ سابق وزیر اعلیٰ کو گزشتہ ہفتے پیٹ کے انفیکشن کے باعث اسپتال میں بھی داخل کیا گیا تھا۔
سرینگر میں پریس کانفرنس کے دوران خطاب کرتے ہوئے علی ساگر نے کہا: ’’چوتھے امیدوار کے نام پر کانگریس کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔‘‘ اتحادی جماعت کانگریس، جس نے ریاستی درجے کی بحالی تک حکومتی کابینہ میں شمولیت نہیں کی ہے، نے راجیہ سبھا کی ایک نشست کا مطالبہ کیا ہے۔
طویل عرصے سے التوا میں پڑے یہ انتخابات 24 اکتوبر کو منعقد ہوں گے۔ یہ نشستیں فروری 2021 سے خالی تھیں، جنہیں اسمبلی نہ ہونے کے باعث پر نہیں کیا جا سکا۔ 2024 کے اسمبلی انتخابات کے بعد سیاسی جماعتیں راجیہ سبھا انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ کر رہی تھیں۔
چار نشستیں - تین علیحدہ انتخابات کے ذریعے پُر کی جائیں گی کیونکہ یہ مختلف انتخابی ادوار کا حصہ ہیں۔ دو اراکین 15 فروری 2021 اور دو دیگر 10 فروری 2021 کو سبکدوش ہوئے تھے۔
چودھری رمضان شمالی کشمیر کے ہندوارہ سے تعلق رکھتے ہیں اور فاروق عبداللہ کی حکومت میں وزیر رہ چکے ہیں۔ وہ 2024 کے اسمبلی انتخابات میں پیپلز کانفرنس کے سربراہ سجاد لون سے ہار گئے تھے۔
سجاد احمد کچلو چناب ویلی کے ضلع کشتواڑ سے نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما ہیں اور 2024 میں بی جے پی امیدوار شگون پریہار کے خلاف معمولی فرق سے ہارے تھے۔ جبکہ شمی اوبرائے نیشنل کانفرنس کے خزانچی ہیں اور عبداللہ خاندان سے قریبی تعلقات رکھتے ہیں۔
پارٹی کو 90 رکنی ایوان میں تین نشستوں پر کامیابی کے قوی امکانات ہیں کیونکہ این سی - کانگریس اتحاد کے ساتھ پانچ آزاد امیدوار بھی شامل ہیں، جن کی مجموعی تعداد 53 بنتی ہے۔
بی جے پی نے بھی چار نشستوں پر امیدوار کھڑے کرنے کا اعلان کیا ہے لیکن تاحال ناموں کا اعلان نہیں کیا گیا۔ ایک سینئر لیڈر کے مطابق امیدواروں کی فہرست دہلی میں پارٹی ہائی کمان کو بھیجی گئی ہے جو نشستوں اور امیدواروں کا حتمی فیصلہ کرے گی۔ بی جے پی کو 28 اراکین کی حمایت کے ساتھ ایک نشست جیتنے کے امکانات ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: