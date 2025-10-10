ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نیشنل کانفرنس کی حکومت ناکام ہو چکی ہے، میر بشیر
'عمر عبداللہ حکومت چلانے میں مکمل طور ناکام ہوئے ہیں اور انھوں نے عوام کو دھوکہ دیا ہے'۔
Published : October 10, 2025 at 9:06 PM IST
ترال، جموں و کشمیر (شبیر بھٹ): نیشنل کانفرنس کی زیر قیادت سرکار نے جموں وکشمیر میں ایک سال مکمل کر لیا ہے تاہم حزب اختلاف کا ماننا ہے کہ یہ سرکار اب تک ایک بھی اپنا انتخابی وعدہ پورا نہیں کرسکی ہے۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی بات چیت میں بی جے پی لیڈر بشیر احمد میر نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے سبز باغ دکھا کر اقتدار حاصل کر لیا ہے لیکن اقتدار حاصل ہونے کے بعد ہی نہ بجلی کے دو سو یونٹ ملے اور نہ ہی ڈیلی ویجرس مستقل کیے گیے ہے اور نہ ہی بارہ گیس سلینڈر ملے۔
بشیر احمد میر نے بتایا کہ عمر عبداللہ کہتے ہیں کہ ان کو اب تک اختیارات حاصل نہیں ہوئے ہیں پھر مہنگی گاڑیاں خریدنے، پروٹوکول بڑھانے، اور دیگر مراعات حاصل کرنے میں رکاوٹ کیوں نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے عمر عبداللہ حکومت چلانے میں مکمل طور ناکام ہوئے ہیں اور انھوں نے عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ اس لیے وقت آگیا ہے کہ انہیں بلا جھجک اپنے عہدے سے مستعفی ہونا چاہیے۔
بشیر احمد میر نے مزید کہا کہ بی جے پی نے پندرہ سالہ دور اقتدار میں ملک کے اندر ایک نئی فضا قائم کی ہے اور اپنے انتخابی وعدوں پر عمل کیا ہے۔ اس لیے اب وقت آچکا ہے کہ جموں وکشمیر کے لوگوں کو بھی بی جے پی کے ساتھ مل کر اس یو ٹی کو بھی ترقی یافتہ بنانا چاہیے۔