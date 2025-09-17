ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وزیر اعظم مودی کی قیادت میں ملک تیزی سے ترقی کر رہا ہے: ایل جی منوج سنہا
ایل جی منوج سنہا نےآج وزیراعظم نریندرمودی کی سالگرہ کےموقع پرکہا کہ ملک وزیراعظم کی قیادت میں تیزرفتاری سےترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔
Published : September 17, 2025 at 4:03 PM IST
سرینگر( پرویز الدین) : جموں وکشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے نے کہا کہ بھارت وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بے مثال رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اور آج ترقی کے ثمرات دیہاتوں، دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگوں اور اور غریبوں تک پہنچ رہے ہیں۔
ان باتوں کا اظہار ایل جی جے ایل این ایم اسپتال رعناواری سرینگر کے دورے کے دوران کیا۔ جہاں انہوں نے جاری "سیوا پکھواڑہ" مہم کے ایک حصے کے طور پر مریضوں میں پھل تقسیم کیے۔
جے ایل این ایم اسپتال رعناوای میں نامہ نگاروں سے بات کرے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ آج وزیر اعظم نریندر مودی کا یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ملک بھر میں 17 ستمبر سے 2 اکتوبر تک اس دور کو 'سیوا پکھواڑا' کے طور پر بھی منایا جا رہا ہے، جو کہ مہاتما گاندھی کی یوم پیدائش پر اختتام پذیر ہو گا۔
انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر انتظامیہ بھی خواتین کی صحت اور بہبود پر خصوصی توجہ کے ساتھ اس اقدام میں فعال اور موثر طور پر حصہ لے رہی ہے۔
ایل جی نے کہا "قوم کی سب سے بڑی ضرورت معاشی ترقی تھی اور آج اس کے ثمرات دیہات ،دور افتادہ علاقوں میں رہنے والے لوگوں اور خاص کر غریبوں تک پہنچ رہے ہیں۔ گزشتہ 10 سے 11 برسوں کے دوران وزیر اعظم کی وقف خدمات نے ملک میں بہت بڑی تبدیلی اور ترقی سے ہمکنار ہوا۔