ڈوڈہ میں پراسرار دھماکے سے خوف و ہراس
عآپ ممبر اسمبلی معراج ملک کی گرفتاری کے خلاف ڈوڈہ میں سخت احتجاجی مظاہرے ہوئے جس کے بعد حکام نے پابندیاں عائد کیں۔
Published : September 11, 2025 at 4:21 PM IST
ڈوڈہ : صوبہ جموں کے پہاڑی ضلع ڈوڈہ میں جمعرات کو ایک پر اسرار دھماکے سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ دھماکہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب حکام نے عام آدمی پارٹی (عآپ) کے واحد ممبر اسمبلی معراج ملک کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کو روکنے کے لیے سخت پابندیاں عائد کی ہیں۔
سرکاری ذرائع کے مطابق یہ دھماکہ جمعرات کی صبح 10 بج کر 18 منٹ پر ڈوڈہ قصبے میں قبرستان کے قریب ایک رہائشی علاقے میں ہوا۔ دھماکے کی جگہ پر ایک گڑھا بن گیا ہے جو اس دھماکے کی شدت کی نشاندہی کرتا ہے۔ دھماکے کے فوراً بعد پولیس اور سیکورٹی فورسز کی دیگر ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ بم دھماکہ جس کے احاطے میں ہوا، پولیس نے اس کے کنبے کے دو افراد کو حراست میں لیکر پوچھ تاچھ شروع کر دی ہے۔
یاد رہے کہ یہ دھماکہ ایک ایسے وقت ہوا ہے جب ضلع انتظامیہ نے ڈوڈہ میں BNSS کی دفعہ 163 کے تحت پابندیاں عائد کر رکھی ہیں تاکہ عام آدمی پارٹی (عآپ) کے ایم ایل اے معراج ملک کی گرفتاری کے خلاف کسی بھی احتجاجی مظاہرے کو روکا جا سکے۔ معراج ملک کو دو دن قبل ہی ڈوڈہ کے ضلع مجسٹریٹ ہرویندر سنگھ نے پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے تھے جس کے بعد اسے جیل بھیج دیا گیا۔
ملک کی گرفتاری سے قبل ایک مقامی طبی مرکز کو نجی عمارت میں منتقل کرنے پر تنازعہ شروع ہوا تھا اور ملک نے اس معاملے پر ضلع انتظامیہ خاص کر ڈی سی ڈوڈہ کی سخت تنقید کی تھی۔ ملک نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر طبی مرکز کی منتقلی کی لائیو فوٹیچ شیئر کی تھی۔ تاہم بعد ازاں ملک نے اس حوالے سے ڈی سی کے خلاف بھی مبینہ طور نازیبا کلمات کہے تھے اور بالآخر ایک دن تک حراست میں رکھے جانے کے بعد انہیں پی ایس اے کے تحت گرفتار کر لیا گیا تھا۔
ایم ایل اے معراج ملک کی گرفتاری کے بعد سے ہی ڈوڈہ سمیت جموں و کشمیر کے کئی علاقوں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے تاہم ڈوڈہ میں احتجاجی مظاہروں کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے حکام نے یہاں سخت پابندیاں عائد کیں جس کے سبب عام زندگی مفلوج ہوکر رہ گئی ہے۔ ادھر، سیاسی رہنماؤں کی جانب سے رکن اسمبلی کی گرفتاری پر شدید مذمت کی جا رہی ہے۔
