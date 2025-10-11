ETV Bharat / jammu-and-kashmir
مقامی پولٹری اور گوشت کی خریداری پر متحدہ مجلس علمائے نے دیا زور
کمیٹی نے ہوٹل مالکان اور گوشت فروشوں سے فوری طور پر درآمد ذبح شدہ گوشت کی خرید و فروخت بند کرنے کی اپیل کی۔
Published : October 11, 2025 at 6:49 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) متحدہ مجلس علما کی تشکیل کردہ ایک کمیٹی کا اجلاس آج سرینگر میں مفتیِ اعظم جموں و کشمیر، مفتی ناصرالاسلام کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں وادی میں فروخت ہونے والے ذبح شدہ مرغیوں اور گوشت کے معیار، ماخذ اور حلال ہونے کے حوالے سے بڑھتی ہوئی تشویش پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔
تفصیلی مشاورت کے بعد کمیٹی نے متفقہ طور پر ہوٹل و ریسٹورنٹ مالکان، گوشت فروشوں اور تواضع و خوراک کے شعبے سے وابستہ تمام افراد سے اپیل کی کہ وہ فوری طور پر بیرونِ ریاست سے درآمد ذبح شدہ مرغی اور گوشت کی خرید و فروخت اور فراہمی بند کریں اور اس کے بجائے مقامی سطح پر ہی ان مصنوعات کی خریداری کریں تاکہ اسلامی غذائی اصولوں کے مطابق عمل یقینی بنایا جا سکے۔
مفتیِ اعظم ناصرالاسلام نے کہا کہ یہ فیصلہ متعدد معتبر شکایات اور قابلِ اعتماد معلومات کی بنیاد پر لیا گیا ہے، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ درآمد شدہ پولٹری میں حلال کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہایہ ہم سب کی مذہبی ذمہ داری اور اخلاقی فریضہ ہے کہ وادی میں صرف حلال گوشت اور پولٹری ہی استعمال اور پیش کی جائے۔ پوری قوم کو اس اجتماعی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے متحد ہو کر عمل کرنا چاہیے۔
اجلاس میں مقامی حکام اور متعلقہ اداروں کا اس سلسلے میں ان کے مثبت رول کی سراہنا کرتے ہوئے ان سے پر زور تاکید کی گئی کہ پولٹری اور گوشت کی سپلائی چین پر کڑی نگرانی رکھیں تاکہ حلال معیار کی پابندی کو یقینی بنایا جا سکے اور حلال فوڈ کے شعبے سے وابستہ مقامی کسانوں اور پیدا کنندگان کو مکمل تعاون فراہم کیا جائے۔ وادی میں باہر سے لائی جانے والی ذبح شدہ مرغیوں کے بارے میں موصولہ اطلاعات اور شکایات پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیرونِ جموں و کشمیر سے منگوائی جانے والی بڑی مقدار میں ذبح شدہ مرغیاں اسلامی طرز کے حلال اصولوں پر پوری نہیں اترتیں۔
قابل ذکر ہے کہ اجلاس میں متعدد معروف مفتیانِ کرام اور علما نے شرکت کی جن میں مفتی نذیر احمد قاسمی، مفتی عبدالرشید مفتاحی، مولانا شوکت حسین کینگ، آغا محمد حسین، مفتی محمد علی اکبر، سید محمد اسلم اندرابی اور مولانا سید رحمن شمس شامل تھے۔