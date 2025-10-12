ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں میں 13 سالہ روہنگیا پناہ گزیں لڑکے کا قتل، ملزم گرفتار
ملزم بھی روہنگیا پناہ گزیں ہے۔ اس نے مقتول کی بہن کے لیے شادی کا رشتہ بھیجا تھا، جسے خاندان نے مسترد کر دیا تھا۔
Published : October 12, 2025 at 12:37 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر کے بٹھنڈی کے جلال آباد علاقے میں 13 سالہ محمد زبیر کی لاش مشتبہ حالات میں برآمد ہوئی، جس نے علاقے میں سنسنی پھیلا دی ہے۔ محمد زبیر اپنے اہل خانہ کے ساتھ جموں خطے کے رحیم آباد، بٹھنڈی میں مقیم تھا۔ یہ خاندان روہنگیا پناہ گزیں ہے اور بنیادی طور پر میانمار سے تعلق رکھتا ہے۔
پولیس کے مطابق اس دل دہلا دینے والے واقعے میں ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس نے ابتدائی پوچھ گچھ میں اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ملزم، جو خود بھی روہنگیا پناہ گزیں ہے، نے مقتول کی بہن کے لیے شادی کا رشتہ بھیجا تھا، جسے خاندان نے مسترد کر دیا تھا۔ اسی رنجش میں اس نے کمسن زبیر کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا۔
واقعہ کی تفصیل کے مطابق، جمعہ کی صبح تقریباً سات بجے مقامی پڑوسی منصور عالم نے زبیر کو گھر سے باہر بلایا تھا۔ شام تک جب وہ واپس نہ آیا تو گھر والوں نے تلاش شروع کی۔ تلاش کے دوران جلال آباد علاقے کی جھاڑیوں میں نالے کے قریب زبیر بے ہوشی کی حالت میں پڑا ملا۔ اس کے گلے میں بیلٹ جیسا کپڑا لپٹا ہوا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ اسے گلا گھونٹ کر مارا گیا ہے۔
اس واقعے کی اطلاع فوراً پولیس کو دی گئی، جس کے بعد لاش کو جی ایم سی جموں منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ سنیچر کی شام پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ورثا کے حوالے کر دی گئی۔
ایس ڈی پی او شیجان بھٹ کے مطابق، معاملہ چھنی تھانے میں درج کر لیا گیا ہے اور ایک ملزم کو گرفتار کر کے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ مقتول کے والد غفور کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا چھٹی جماعت کا طالب علم تھا اور بالکل معصوم تھا۔ خاندان نے ملزم منصور عالم پر ہی قتل کا الزام عائد کیا ہے۔
پولیس اس دردناک واقعے کی ہر پہلو سے جانچ کر رہی ہے تاکہ اس انسان سوز جرم کے پس پردہ حقائق سامنے لائے جا سکیں۔
