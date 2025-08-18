ETV Bharat / jammu-and-kashmir

مسلسل بارشوں کے باعث مغل روڈ ٹریفک کے لیے بند - MUGHAL ROAD CLOSED

جموں وکشمیر میں مسلسل بارشوں کی وجہ سے سرنکوٹ کے مقام پر پسیاں گر آنے کے باعث شاہراہ فی الحال ناقابلِ آمد ورفت نہیں ہے۔

مسلسل بارشوں کے باعث مغل روڈ ٹریفک کے لیے بند
مسلسل بارشوں کے باعث مغل روڈ ٹریفک کے لیے بند
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 18, 2025 at 6:27 PM IST

شوپیاں( شاہد ٹاک): وادیٔ کشمیر میں مسلسل بارشوں کے نتیجے میں تاریخی مغل روڈ کو ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔اطلاعات کے مطابق سرنکوٹ کے مقام پر پسیاں گر آنے کے باعث یہ شاہراہ فی الحال ناقابلِ آمدورفت نہیں ہے۔ حکام نے ڈرائیوروں اور مسافروں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس سڑک پر سفر نہ کریں جب تک کہ روڈ کو کلیئر کر کے ٹریفک کے قابل نہیں بنایا جاتا۔

مغل روڈ سری نگر، جموں قومی شاہراہ کے بعد وادی کشمیر کو صوبہ جموں کے مختلف علاقوں سے ملانے والا واحد متبادل راستہ ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے جاری بارشوں نے متعدد علاقوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ کر دیا ہے اور دریاؤں و ندی نالوں کی سطح بلند ہو چکی ہے۔

مسلسل بارشوں کے باعث مغل روڈ ٹریفک کے لیے بند



ادھر ہیرپورہ شوپیان میں مسافر بردار گاڑیوں کی آمد و رفت کو مکمل طور پر روک دیا گیا ہے۔ مسافروں نے مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد مشینری لگا کر روڈ کو بحال کیا جائے۔ جبکہ محکمہ مغل روڈ اور ٹریفک پولیس نے عوام سے کہا ہے کہ سرکاری اعلان کے بغیر اس شاہراہ پر سفر کرنے کی کوشش نہ کریں۔

مزید پڑھیں:جموں-سرینگر قومی شاہراہ بند، مسافروں کو سفر سے گریز کرنے کی ہدایت، کئی اضلاع میں شدید بارش کا امکان

یاد رہے کہ جموں و کشمیر میں گزشتہ کئی روز سے وقفہ وقفہ سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس کے نتیجے میں مغل روڈ سمیت کئی اہم سڑکیں بند اور متعدد مقامات پر سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔

مسلسل بارشوں کے باعث مغل روڈ ٹریفک کے لیے بند



